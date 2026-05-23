Carlos Acevedo: "La competencia interna eleva el nivel en la portería del México"

Tras participar en la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Ghana, el arquero Carlos Acevedo expresó su felicidad por volver a sumar minutos con el conjunto nacional y destacó la excelente relación y el nivel que se vive entre los guardametas de México.

Carlos Acevedo señala que hay competencia sana por la portería de la Selección Mexicana | IMAGO7

Un regreso esperado

Acevedo, quien ingresó de cambio para disputar la segunda mitad del encuentro amistoso, no ocultó su entusiasmo por volver a defender el arco tricolor después de una larga ausencia. Su objetivo era claro: exprimir al máximo cada minuto en la cancha, algo que considera haber cumplido con éxito.

Hace más o menos tres años y medio, creo que en mi cumpleaños, fue la última vez que me tocó jugar. La verdad es que lo disfruté en todo momento desde el calentamiento; estoy muy contento de regresar y muy feliz por el triunfo

El actual portero de Santos Laguna agradeció la confianza del director técnico Javier Aguirre y aseguró que esta oportunidad es el resultado del esfuerzo diario en su club y en las concentraciones.

Carlos Acevedo, arquero de Santos, ya es factor en el partido ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Seguridad bajo los tres palos

La competencia interna se eleva, el nivel se eleva de cada uno y, bueno, eso es lo más importante: que México tenga seguridad en el arco

Al ser cuestionado sobre la disputa por la titularidad con sus compañeros Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, Acevedo fue contundente al señalar que la rivalidad es meramente deportiva y beneficia directamente al equipo.