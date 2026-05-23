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Futbol

Carlos Acevedo: "La competencia interna eleva el nivel en la portería del México"

Carlos Acevedo en entrenamiento con Selección Mexicana | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:04 - 23 mayo 2026
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Carlos Acevedo celebra su regreso a la Selección y aplaude la competencia interna

Tras participar en la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Ghana, el arquero Carlos Acevedo expresó su felicidad por volver a sumar minutos con el conjunto nacional y destacó la excelente relación y el nivel que se vive entre los guardametas de México.

Carlos Acevedo señala que hay competencia sana por la portería de la Selección Mexicana | IMAGO7

Un regreso esperado

Acevedo, quien ingresó de cambio para disputar la segunda mitad del encuentro amistoso, no ocultó su entusiasmo por volver a defender el arco tricolor después de una larga ausencia. Su objetivo era claro: exprimir al máximo cada minuto en la cancha, algo que considera haber cumplido con éxito.

Hace más o menos tres años y medio, creo que en mi cumpleaños, fue la última vez que me tocó jugar. La verdad es que lo disfruté en todo momento desde el calentamiento; estoy muy contento de regresar y muy feliz por el triunfo

El actual portero de Santos Laguna agradeció la confianza del director técnico Javier Aguirre y aseguró que esta oportunidad es el resultado del esfuerzo diario en su club y en las concentraciones.

Carlos Acevedo, arquero de Santos, ya es factor en el partido ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Seguridad bajo los tres palos

La competencia interna se eleva, el nivel se eleva de cada uno y, bueno, eso es lo más importante: que México tenga seguridad en el arco

Al ser cuestionado sobre la disputa por la titularidad con sus compañeros Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, Acevedo fue contundente al señalar que la rivalidad es meramente deportiva y beneficia directamente al equipo.

Esta exigencia interna eleva el nivel individual, garantizando que el arco de México esté bien resguardado sin importar quién juegue. La lista final de seleccionados la dará Javier Aguirre el 1ro de junio.

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