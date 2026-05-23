“Fue un acierto venir a Chivas”: Vasco Aguirre elogia a Brian Gutiérrez tras gran momento con el Tri

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, destacó el crecimiento de Brian Gutiérrez tras el amistoso ante Ghana y aseguró que su llegada a Chivas fue una decisión acertada tanto para el jugador como para el club rojiblanco.

Además, el “Vasco” confirmó los primeros recortes de jugadores sparrings rumbo a la próxima concentración del combinado nacional.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

“Lo conocíamos desde Chicago, nos pidió ayuda para el pasaporte mexicano, lo ayudamos en uno de los consulados, vino fue un acierto venir a Chivas, un acierto de Milito, lo puso de doble contención, tenía informes de Lillini, atrás del nueve, cayó de pie. Más allá del gol, hace controles, se ha convertido en un solo torneo en un jugador importantísimo para nosotros y Chivas”, comentó.

Brian Gutiérrez se luce ante Ghana l IMAGO7

¿Quiénes fueron los jugadores recortados del Tri?

El entrenador mexicano también habló sobre la situación de los sparrings que acompañaron a la Selección durante esta etapa de preparación y confirmó que seis futbolistas dejarán la concentración.

Aguirre agradeció el esfuerzo y compromiso de los jóvenes jugadores, aunque dejó claro que siguen siendo observados para futuras convocatorias.

“Hay recorte, ya les agradecí, se va García, Denzell, Rey, Águila, Violante y Fimbres, agradeciéndoles su tiempo, su sacrificio. De momento son ellos los que abandonan, ya está Montes, Orbelín, vendrá Johan, los Jiménez, estamos perfilando el equipo”, señaló.

Obed Vargas (derecha) e Iker Fimbres (izquierda) en el Mundial Sub20 de 2025 l MEXSPORT

Agradecimientos a sus futbolistas

Asimismo, el técnico nacional reconoció que la situación no es sencilla para los futbolistas jóvenes debido al inicio de las pretemporadas con sus clubes, aunque destacó que todos permanecen contemplados dentro del proyecto rumbo al futuro.