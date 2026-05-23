A 19 días: la atajada del Siglo: El mejor lance en la historia mundialista fue en México 1970, la del portero inglés Gordon Banks a remate con la cabeza de Pelé

El futbol nació en Inglaterra, pero la pelota nunca ha sido justa con su creador. Pese a que ganaron el título mundial en 1970, el conjunto de los Tres Leones no ha sido una dominadora constante, aunque ha contado con momentos memorables en las Copas del Mundo.

Uno de dichos grandes momentos fue la atajada de Gordon Banks a Pelé, que en palabras del propio O'Rei él anotó el gol, pero el arquero lo paró. El lance del originario de Sheffield fue nombrado rápidamente como la "Atajada del Siglo" por la prensa local, jugada que catapultó hacia la posteridad al inglés.

Gordon Banks y Pelé durante un evento | AP

¿Cómo fue la atajada de Gordon Banks?

Pese a que en la historia mundialista de nuestro país la gloria se la ha llevado el Estadio Azteca, el Jalisco fue testigo de la Atajada del Siglo. El Coloso de la Calzada Independencia presenció un duelo de alto voltaje entre la actual Campeona del Mundo y la que conseguiría el Trofeo Jules Rimet en 1970.

Inglaterra enfrentó a Brasil en un clásico duelo entre la rigidez y la táctica europea, contra el baile y el sabor latinoamericano. Después de un centro magnífico por parte de Jairzinho, Pelé remató un cabezazo certero con dirección de portería; fue el momento justo en el que Banks apareció.

"Cuando vi a Jairzinho levantar la pelota, supe que se me venía una jugada clara de gol. Me posicioné pensando que el balón iría hacia el punto de penalti, pero el centro fue más a la derecha, como si fuera a una cita con Pelé, que parecía suspendido en el aire", comentó Banks en su momento.

Gordon Banks fue el portador de la antorcha en Wembley | AP

El secreto de Banks

Pese a que Inglaterra perdió el partido -por un gol de Jairzinho-, Banks fue parte importante para la segunda victoria de los europeos en la Fase de Grupos. Sin embargo, Alemania Federal tuvo su revancha de la Final de 1966 y terminó por eliminar a Los Tres Leones en Cuartos de Final; Gordon no jugó dicho partido por dolores estomacales.

Uno de los grandes secretos de la participación de Gordon Banks en el Mundial de México 1970 fueron sus guantes. El arquero inglés advirtió antes de la justa que varios porteros de América Latina utilizaban guantes de mayor talla, con una cubierta de goma agujereada en las palmas y dedos, mientras que él llevó manoplas de jardinero con chicles que masticaba.