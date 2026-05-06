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Mundial 2026

A 36 días: La racha de 400 minutos sin recibir un gol del Tricolor en Mundiales entre Inglaterra 1966 y México 1970

México 1970, a 50 años de la Copa del Mundo en nuestro país
Estephania Carrera
Estephania Carrera 01:01 - 06 mayo 2026
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La Selección Mexicana encadenó cuatro partidos y medio de imbatibilidad, la mejor marca defensiva de su historia en el certamen

Aunque el imaginario colectivo suele enfocarse en la falta de contundencia o en las eliminaciones dolorosas, existe un registro histórico que pone a la Selección Mexicana en un pedestal de solidez pocas veces visto: la época en la que el arco nacional se volvió un territorio prohibido para los rivales.

Corría el final de la década de los 60 cuando México alcanzó su punto máximo de madurez defensiva. Entre el cierre de Inglaterra 1966 y la gran fiesta de México 1970, la selección logró encadenar la impresionante cantidad de 400 minutos sin recibir un solo gol, una marca de imbatibilidad que se mantiene como el estándar de oro para cualquier Selección Mexicana que ha pisado un Mundial.

Selección Mexcana en el Mundial de México 1970 I MEXSPORT

Esta proeza comenzó a construirse tras un gol inglés al minuto 50 en la mítica cancha de Wembley; a partir de ese instante, se activó un cerrojo que duró cuatro partidos y medio.

Ni la Selección de Uruguay en suelo británico, ni la potencia física de la Unión Soviética en el Estadio Azteca, lograron descifrar el sistema de una selección que aprendió a competir desde el orden y la resistencia.

Ignacio Calderón y el muro del 70

Todo el mundo comenta las hazañas de los goleadores, pero poco se resalta que el 'Cuate' Calderón fue el arquitecto principal de este muro histórico. El legendario portero no solo transmitió seguridad bajo los tres postes, sino que lideró a una generación que entendió que, para trascender, primero había que ser invulnerables.

México en 1970 | @Stickerpedia1

Gracias a su actuación, México avanzó en su propio Mundial sin permitir daño alguno durante toda la Fase de Grupos. Por si fuera poco, esta racha de 400 minutos superó los registros de muchas potencias de la época, demostrando que el futbol mexicano podía ser referente en el arte de defender.

El récord solo pudo ser roto por la pegada de Italia en la Fase de Eliminación directa, pero la estadística quedó grabada en los libros como el periodo de mayor seguridad defensiva en la historia del Tricolor, un hito que a 39 días del Mundial 2026, sigue pareciendo una meta inalcanzable para los tiempos modernos.

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