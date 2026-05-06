Liga MX y su dominio en Concachampions: ¿Cuántos años lleva México sin faltar a una Final?

El dominio de la Liga MX en la Concacaf no es solo una tendencia, es una constante histórica que se ha vuelto a ratificar. Con la reciente clasificación de los Tigres a la Final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Nashville SC, el futbol mexicano aseguró, un año más, presencia en el partido más importante de la zona.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

RACHA DE MEXICANOS EN LA FINAL DE CONCA

Esta clasificación no es un dato menor: representa el torneo número 21 de forma consecutiva en el que al menos un equipo de México disputa la final. Para encontrar una final sin representación tricolor, es necesario retroceder hasta el lejano 2004, cuando el Clásico Nacional de Costa Rica se trasladó al plano internacional con el duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

A pesar de que en 2008 la competición sufrió una metamorfosis profunda, cambiando su nombre y formato de "Copa de Campeones" a "Concacaf Liga Campeones" (y recientemente a Champions Cup), la supremacía mexicana ha permanecido inalterable. Ni la evolución de la MLS ni el crecimiento de las ligas centroamericanas han logrado romper este monopolio deportivo.

Trofeo de la Concachampions | MEXSPORT

Año Campeón Subcampeón 2005 Deportivo Saprissa Club Universidad Nacional 2006 C. F. América Deportivo Toluca F. C. 2007 C. F. Pachuca C. D. Guadalajara 2008 C. F. Pachuca Deportivo Saprissa 2008-09 Atlante F. C. Cruz Azul F. C. 2009-10 C. F. Pachuca Cruz Azul F. C. 2010-11 C. F. Monterrey Real Salt Lake 2011-12 C. F. Monterrey C. Santos Laguna 2012-13 C. F. Monterrey C. Santos Laguna 2013-14 Cruz Azul F. C. Deportivo Toluca F. C. 2014-15 C. F. América Montreal Impact 2015-16 C. F. América C. F. Tigres de la UANL 2016-17 C. F. Pachuca C. F. Tigres de la UANL 2018 C. D. Guadalajara Toronto F. C. 2019 C. F. Monterrey C. F. Tigres de la UANL 2020 C. F. Tigres de la UANL Los Angeles F. C. 2021 C. F. Monterrey C. F. América 2022 Seattle Sounders F. C. Club Universidad Nacional 2023 C. León Los Angeles F. C. 2024 C. F. Pachuca Columbus Crew 2025 Cruz Azul F. C. Vancouver Whitecaps F. C. 2026

19 TÍTULOS EN 21 FINALES

La estadística se vuelve aún más abrumadora al analizar la efectividad en estas finales. De las 21 ediciones disputadas bajo esta racha, 19 títulos terminaron en las vitrinas de clubes mexicanos.

Solo dos excepciones han manchado el historial perfecto de la Liga MX, ambas con un mismo denominador común en la derrota: los Pumas de la UNAM. El Deportivo Saprissa en 2005 y el Seattle Sounders en 2022 son los únicos equipos que han sido capaces de arrebatarle la gloria a México en las últimas dos décadas.