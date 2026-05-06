Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX y su dominio en Concachampions: ¿Cuántos años lleva México sin faltar a una Final?

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:44 - 05 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
México lleva 21 años al hilo con por lo menos un representante en la Final de la Concacaf Champions Cup

El dominio de la Liga MX en la Concacaf no es solo una tendencia, es una constante histórica que se ha vuelto a ratificar. Con la reciente clasificación de los Tigres a la Final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Nashville SC, el futbol mexicano aseguró, un año más, presencia en el partido más importante de la zona.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

RACHA DE MEXICANOS EN LA FINAL DE CONCA

Esta clasificación no es un dato menor: representa el torneo número 21 de forma consecutiva en el que al menos un equipo de México disputa la final. Para encontrar una final sin representación tricolor, es necesario retroceder hasta el lejano 2004, cuando el Clásico Nacional de Costa Rica se trasladó al plano internacional con el duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

A pesar de que en 2008 la competición sufrió una metamorfosis profunda, cambiando su nombre y formato de "Copa de Campeones" a "Concacaf Liga Campeones" (y recientemente a Champions Cup), la supremacía mexicana ha permanecido inalterable. Ni la evolución de la MLS ni el crecimiento de las ligas centroamericanas han logrado romper este monopolio deportivo.

Trofeo de la Concachampions | MEXSPORT

Año

Campeón

Subcampeón

2005

Deportivo Saprissa

Club Universidad Nacional

2006

C. F. América

Deportivo Toluca F. C.

2007

C. F. Pachuca

C. D. Guadalajara

2008

C. F. Pachuca

Deportivo Saprissa

2008-09

Atlante F. C.

Cruz Azul F. C.

2009-10

C. F. Pachuca

Cruz Azul F. C.

2010-11

C. F. Monterrey

Real Salt Lake

2011-12

C. F. Monterrey

C. Santos Laguna

2012-13

C. F. Monterrey

C. Santos Laguna

2013-14

Cruz Azul F. C.

Deportivo Toluca F. C.

2014-15

C. F. América

Montreal Impact

2015-16

C. F. América

C. F. Tigres de la UANL

2016-17

C. F. Pachuca

C. F. Tigres de la UANL

2018

C. D. Guadalajara

Toronto F. C.

2019

C. F. Monterrey

C. F. Tigres de la UANL

2020

C. F. Tigres de la UANL

Los Angeles F. C.

2021

C. F. Monterrey

C. F. América

2022

Seattle Sounders F. C.

Club Universidad Nacional

2023

C. León

Los Angeles F. C.

2024

C. F. Pachuca

Columbus Crew

2025

Cruz Azul F. C.

Vancouver Whitecaps F. C.

2026

19 TÍTULOS EN 21 FINALES

La estadística se vuelve aún más abrumadora al analizar la efectividad en estas finales. De las 21 ediciones disputadas bajo esta racha, 19 títulos terminaron en las vitrinas de clubes mexicanos.

Solo dos excepciones han manchado el historial perfecto de la Liga MX, ambas con un mismo denominador común en la derrota: los Pumas de la UNAM. El Deportivo Saprissa en 2005 y el Seattle Sounders en 2022 son los únicos equipos que han sido capaces de arrebatarle la gloria a México en las últimas dos décadas.

Pachuca celebra la Concacaf Champions Cup
Lo Último
23:30 Histórico basquetbolista fallece tras larga batalla contra el cáncer
22:44 Liga MX y su dominio en Concachampions: ¿Cuántos años lleva México sin faltar a una Final?
22:39 ¿Hasta cuándo deben pagarte utilidades 2026 y qué pasa si no lo hacen?
22:00 Golpe de calor: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si sufres uno?
21:46 Caso Stephanie Vaquer: Cuatrero es declarado culpable y espera sentencia
21:43 ¡A la Final! Tigres vence a Nashville y disputará el partido por el título en la Concacaf Champions Cup
21:10 Figura de los Pumas advierte: "al América no lo puedes dar por muerto"
20:57 ¿Adiós a Ohtani? Munetaka Murakami y sus números de auténtico récord en MLB
20:33 Casa Blanca usa IA para burlarse del 5 de mayo con imagen de líderes demócratas
19:54 “Como Nadal, Federer y Djokovic”: Luis Enrique calienta el PSG vs Bayern en Champions