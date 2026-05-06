¡A la Final! Tigres vence a Nashville y disputará el partido por el título en la Concacaf Champions Cup

Tigres selló su pase a la Final de la CONCACAF Champions Cup tras imponerse 1-0 a Nashville en la Vuelta de las semifinales, disputada en el Estadio Universitario, para un marcador global de 2-0. El conjunto felino hizo valer la ventaja obtenida en la ida y manejó el partido con inteligencia ante su gente.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

El equipo dirigido por Guido Pizarro llegaba con la mínima ventaja tras el duelo en territorio estadounidense, consciente de que un gol podía encaminar la eliminatoria. Del otro lado, Nashville estaba obligado a arriesgar desde los primeros minutos en busca del empate global.

DOMINIO TOTAL DE TIGRES

La primera aproximación de peligro fue para la visita al minuto 10, cuando Alex Muyl sacó un disparo desde fuera del área que pasó apenas por un costado del arco defendido por Nahuel Guzmán, encendiendo las alarmas en la zaga universitaria.

Sin embargo, el partido sufrió un giro inesperado al minuto 14, cuando el capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión. Su salida obligó a modificar el esquema y ritmo del equipo, que optó por mayor cautela en el mediocampo.

Tras ese incidente, el encuentro cayó en un ritmo más cerrado, con pocas llegadas claras en ambas áreas. Tigres priorizó el orden defensivo, mientras que Nashville no logró generar el peligro suficiente para inquietar de manera constante.

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Para la segunda mitad, el cuadro felino ajustó piezas y comenzó a encontrar espacios. Fue hasta el minuto 67 cuando Juan Brunetta apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el 1-0 en el partido, ampliando la ventaja global y prácticamente sentenciando la eliminatoria.

El gol terminó por apagar la reacción del conjunto estadounidense, que no encontró la forma de revertir el marcador. Tigres controló los minutos finales con posesión y solidez defensiva, evitando cualquier intento de remontada.

TIGRES SUEÑA CON EL DOBLETE

Con el silbatazo final, Tigres confirmó su lugar en la gran final de la CONCACAF Champions Cup, donde ahora espera rival entre Toluca y LAFC. El equipo regiomontano buscará sumar un nuevo título internacional y reafirmar su protagonismo en la región

Además, el conjunto felino tiene en sus manos el pase a las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX, por lo que las esperanzas de un histórico doblete aún están latentes, pero deberá de terminar la tarea ante Chivas el fin de semana.