Chivas vs Tigres: ¿desde cuándo Guadalajara no vence a los Felinos en el Estadio Akron?

La fortaleza del Estadio Akron ha dejado de ser un factor cuando se trata de enfrentar a Chivas contra Tigres. Han pasado ya varios torneos desde la última vez que el Rebaño logró imponerse en casa ante los felinos, una racha que refleja la complejidad de este duelo en territorio rojiblanco.

¿Cuál es el historial de los últimos 8 partidos?

La última victoria de Chivas como local ante Tigres se remonta a la Jornada 2 del Apertura 2019, cuando el conjunto tapatío se llevó el triunfo 2-0. En aquel encuentro, los goles fueron obra de Antonio Briseño y Alan Pulido, en una noche que parecía marcar un dominio que nunca volvió a consolidarse.

Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones en el Akron, con un saldo claramente desfavorable para Chivas: tres empates y cuatro derrotas. La balanza se ha inclinado de manera constante hacia Tigres, que ha sabido imponer condiciones incluso como visitante.

Chivas y Tigres tendrán partido amistoso en Estados Unidos | IMAGO7

El historial reciente comenzó con un empate sin goles en la Jornada 17 del Clausura 2021, un partido cerrado que anticipaba la tendencia de duelos complicados para los rojiblancos. Posteriormente, en el Clausura 2022, Tigres logró una victoria por 3-1 en la Jornada 5, mostrando mayor contundencia ofensiva.

Para el Apertura 2022, la situación se agravó con una derrota 4-1 en la Jornada 9, uno de los resultados más abultados en esta racha negativa. Tigres no solo ganaba, sino que lo hacía con autoridad, evidenciando diferencias en funcionamiento y efectividad entre ambos.

Uno de los episodios más dolorosos para Chivas fue la final del Clausura 2023, disputada también en el Akron, donde Tigres se impuso 3-2 para quedarse con el título. Aquel partido quedó marcado como un golpe anímico fuerte para el club tapatío en su propia casa.

Gignac reclama a Luis Enrique Santander en la Final del Clausura 2017 entre Tigres y Chivas | IMAGO 7

La tendencia continuó en el Apertura 2023 con otra derrota contundente, esta vez 4-0 en la Jornada 14. Aunque en el Clausura 2025 Chivas logró rescatar un empate 1-1 en la Jornada 3, el dominio felino no desapareció del todo en donde tampoco perdió y mantuvo la inercia.

El enfrentamiento más reciente entre ambos en Guadalajara se dio en la Jornada 1 del Apertura 2025, con un empate sin anotaciones. Si bien el resultado evitó una nueva derrota, la racha sin triunfos en casa ante Tigres sigue vigente, consolidándose como una de las asignaturas pendientes más claras para Chivas en los últimos años.

Chivas vs Tigres en la Final de 2023 l IMAGO7

Últimos 8 resultados

J2 Chivas 2-0 Tigres Apertura 2019

J17 Chivas 0-0 Tigres Clausura 2021

J5 Chivas 1-3 Tigres Clausura 2022

J9 Chivas 1-4 Tigres Apertura 2022

Final Chivas 2-3 Tigres Clausura 2023

J14 Chivas 0-4 Tigres Apertura 2023

J3 Chivas 1-1 Tigres Clausura 2025