¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Este lunes 4 de mayo se ha dado a conocer la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Oreste Lamazón del Zotto, quien fuera parte fundamental de las transmisiones de Box Azteca a lo largo de los años. La noticia ya ha sido confirmada por distintos medios, entre ellos un tuit de quien fuera su compañero en pantalla: Carlos 'El Zar' Aguilar.

El reconocido comentarista de boxeo dejó una huella imborrable en los medios mexicanos tras más de cuatro décadas de trayectoria. Su estilo analítico, su elegancia al hablar y su famosa 'Tarjeta de Don Lama' lo convirtieron en una de las voces más respetadas del pugilismo en televisión.

Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar y Rodolfo Vargas | MEXSPORT

¿Cómo comenzó su carrera?

Eduardo Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956. Desde muy joven mostró interés por el boxeo, incluso antes de dedicarse profesionalmente al periodismo deportivo. Mientras otros seguían el futbol, él se inclinó por el pugilismo, llegando a trabajar acomodando sillas en funciones para poder presenciar las peleas.

A los 16 años comenzó a escribir sobre boxeo en periódicos argentinos y más adelante incursionó en la radio. Su talento lo llevó a colaborar con el equipo del legendario Carlos Monzón, lo que le permitió viajar a Europa. Fue en Francia donde conoció a José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien lo invitaría a integrarse al organismo.

Eduardo Lamazón con Manny Pacquiao, Carlos Aguilar, Juan Manuel Márquez y Rodolfo Vargas | MEXSPORT

¿Cómo llegó a México y por qué se volvió famoso?

En 1979, con apenas 23 años, Lamazón aceptó la invitación de Sulaimán y se trasladó a México para trabajar en el CMB. Con el paso del tiempo, construyó una sólida carrera en medios nacionales, participando en radio, prensa escrita y televisión, hasta consolidarse como una de las voces más autorizadas del boxeo.

Eduardo Lamazón durante una conferencia de prensa | MEXSPORT

Su popularidad creció aún más en 2002, cuando se integró a Box Azteca junto a Carlos Aguilar y Julio César Chávez. Ahí nació su sello distintivo: "La tarjeta de Don Lama", una sección en la que calificaba round por round las peleas. Su apodo “Don Lama” fue acuñado por Christian Martinoli, mientras que el famoso "Lama, Lama, Lamita" surgió como parte del estilo narrativo impulsado por Aguilar, consolidando así un legado que hoy permanece en la memoria de los aficionados.

Box Azteca se despide de Don Lama

A través de un video en sus redes sociales, Box Azteca ha despedido a quien fuera uno de sus comentaristas estrella en las transmisiones de los sábados por la noche. Dicho video fue narrado por Antonio Rosique, quien también fue su compañero en Azteca Deportes.

Los fanáticos del box y del deporte en general ya han expresado su tristeza a través de redes sociales catalogando esta muerte como "una gran pérdida para el boxeo mexicano", por supuesto sin dejar de lado la crónica deportiva.