¿Omar García Harfuch al reality? Productora de La Casa de los Famosos México lanza propuesta

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México aún no tiene participantes confirmados, pero ya comenzó a generar conversación tras las declaraciones de su productora, Rosa María Noguerón, quien sorprendió al mencionar que le gustaría ver a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dentro del reality.

La propuesta surgió en medio del proceso de selección del nuevo casting, donde la producción busca perfiles que llamen la atención del público. Fue entonces cuando Noguerón expresó su interés por incluir al funcionario, lo que de inmediato provocó reacciones entre los seguidores del programa.

La idea de incluir al titular de la SSPC generó debate entre seguidores del programa./ AP

“Nos encantaría contar con gente como Omar Harfuch, estaría genial. Las mujeres mueren por él”

¿Por qué quieren a Omar García Harfuch en el reality?

De acuerdo con la productora, la posible participación de Omar García Harfuch podría generar un alto impacto en audiencia, debido a su perfil público y a la curiosidad que despertaría verlo en un formato completamente distinto al de su labor en seguridad.

La idea no es descabellada para algunos seguidores, quienes consideran que integrar figuras fuera del entretenimiento podría darle un giro interesante al programa. Sin embargo, también ha generado debate por tratarse de un funcionario en activo.

¿Aceptará Omar García Harfuch la invitación?

Hasta el momento, Omar García Harfuch no ha emitido ninguna postura pública sobre esta propuesta. Tampoco hay confirmación oficial de negociaciones, por lo que su posible participación sigue siendo solo una idea planteada por la producción.

“Yo creo que habrá grandes sorpresas en el casting. A mí me encantaría, ojalá que aceptará nuestra invitación” Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México aún no tiene elenco confirmado./ RS

Mientras tanto, el proceso de selección continúa y los nombres de posibles participantes siguen circulando en redes sociales, aunque ninguno ha sido confirmado oficialmente por la producción.

Cabe recordar que el reality ha logrado consolidarse como uno de los programas más vistos en México, en gran parte gracias a la elección de sus participantes, quienes determinan la dinámica, los conflictos y el interés del público.

Además, no sería la primera vez que un perfil ligado a la política o al servicio público se suma a un formato de este tipo. En temporadas anteriores, figuras como Sergio Mayer participaron tras solicitar licencia a sus funciones, lo que abre la posibilidad de que casos similares puedan repetirse.