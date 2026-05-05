¡Hasta el cielo, Don Lama! Amigos y figuras del boxeo se despiden del narrador
El mundo del box está de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Eduardo Lamazón, el legendario narrador y analista cuya voz marcó una época dorada en el pugilismo mexicano a través de televisión y más recientemente, en diversas plataformas digitales.
Conocido cariñosamente como "Don Lama", Eduardo Lamazón no solo fue un cronista, sino un maestro para generaciones de periodistas y un amigo cercano para los protagonistas del ring.
El último adiós de la Gran Leyenda
Uno de los mensajes más esperados fue el de Julio César Chávez. El "Gran Campeón Mexicano", quien compartió micrófonos y cientos de veladas con el narrador, expresó su dolor a través de su cuenta de X:
Mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto
@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9— Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026
El Zar despide a su compañero de mil batallas
Carlos Aguilar, el 'Zar del Boxeo', también utilizó sus redes para dedicar unas palabras cargadas de sentimiento a quien fuera su compañero de transmisión durante años. Aguilar destacó no solo su profesionalismo, sino el legado que deja en su vida:
Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre.
Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre.— Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026
Las redes sociales se han inundado con el hashtag #DonLama, donde otros cronistas, promotores y boxeadores en activo han compartido anécdotas de Eduardo. Su estilo sobrio, su conocimiento técnico y su capacidad para transmitir la emoción de un nocaut lo convirtieron en un referente absoluto del box.
Con su partida, el boxeo pierde a una de sus voces más autorizadas, pero su legado permanecerá en cada repetición de aquellas peleas históricas que cobraron vida gracias a su narración. ¡Descansa en paz, Don Lama!.
Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.— Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026
Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.
Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb
Eduardo was like a son to my parents, was another sibling, hard working and loyal . The WBC , the boxing family and fans from his tv broadcasts will forever miss him. pic.twitter.com/vDaSaLHrnc— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 5, 2026