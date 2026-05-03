¿Por qué se suspenden clases el 5 de mayo de 2026?

El calendario escolar de la SEP vuelve a generar conversación entre estudiantes y padres de familia, especialmente por la suspensión de clases programada para el 5 de mayo de 2026. Esta fecha, que conmemora la Batalla de Puebla, forma parte de los días oficiales en los que no hay actividades en las aulas de educación básica en todo el país.

Aunque para muchos alumnos representa un respiro en la rutina escolar, la medida está contemplada dentro del calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública, por lo que no se trata de una decisión improvisada, sino de una fecha ya establecida con anticipación.

Estudiantes descansarán el 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla./ Pixabay

¿Cuándo será el megapuente de mayo 2026?

Durante mayo, los alumnos tendrán varias pausas importantes en sus actividades escolares. El primer día sin clases fue el 1 de mayo (viernes), debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha oficial de descanso en México.

Posteriormente, el 5 de mayo (martes) tampoco habrá clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, otra fecha relevante dentro del calendario escolar.

Más adelante, el 15 de mayo (viernes) se suspenderán nuevamente las actividades escolares con motivo del Día del Maestro, una jornada dedicada al reconocimiento del personal docente.

Las fechas oficiales generan varios fines de semana largos para estudiantes./ Pixabay

¿Por qué no habrá clases en estas fechas?

Además de los días festivos, el calendario de la SEP contempla suspensiones por actividades internas. Un ejemplo es el 29 de mayo (viernes), cuando se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes no tendrán clases.

Estas jornadas están destinadas a la organización académica y evaluación del ciclo escolar por parte de docentes y directivos.

El 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo, según el calendario escolar./ SEP

El calendario también marca otra fecha importante hacia el cierre del ciclo: el 26 de junio (viernes), día en que se realizará la última sesión ordinaria del CTE, lo que nuevamente implica suspensión de clases para alumnos.