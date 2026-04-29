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¿Onda de calor en México: cuánto durará y qué recomendaciones seguir?

Una intensa onda de calor elevará las temperaturas en gran parte de México durante varios días./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:13 - 29 abril 2026
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte ambiente extremadamente caluroso por una onda de calor que impacta el norte y centro del país

México atraviesa un nuevo episodio de onda de calor que se mantendrá al menos durante las próximas 96 horas, afectando principalmente al norte y centro del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este fenómeno provocará un incremento notable en las temperaturas en gran parte del territorio.

El aumento del calor está asociado a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual favorece cielos despejados y limita la formación de nubes, permitiendo que el calor se acumule con mayor intensidad. Esta condición impactará a estados como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, entre otros.

De acuerdo con las previsiones, entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo, varias regiones del país experimentarán temperaturas extremas. Aunque se espera una ligera disminución en los próximos días, el ambiente seguirá siendo caluroso.

El SMN prevé temperaturas superiores a los 45 grados en estados del norte y occidente del país./ Pixabay

¿Qué estados tendrán las temperaturas más altas?

El SMN informó que habrá zonas donde las temperaturas superarán los 45 grados centígrados, especialmente en Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

Asimismo, se pronostican temperaturas de entre 40 y 45 °C en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En otras entidades, como Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tabasco, los valores máximos oscilarán entre los 35 y 40 °C, mientras que en la Ciudad de México y Tlaxcala se prevén temperaturas de entre 30 y 35 °C.

La circulación anticiclónica mantiene cielos despejados y favorece el calor extremo./ Pixabay

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor extremo?

Ante este escenario, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

También se aconseja mantenerse hidratado constantemente, consumir preferentemente agua simple y evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar. El uso de protector solar, ropa ligera y de colores claros, así como sombreros o sombrillas, es clave para reducir riesgos.

Otra medida importante es evitar actividades físicas intensas al aire libre, además de procurar espacios ventilados para disminuir la sensación térmica en interiores.

Más de 20 estados registrarán temperaturas por arriba de los 40 grados en los próximos días./ Pixabay
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