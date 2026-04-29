¿Abren los bancos el 1 de mayo de 2026? Aquí te decimos

Este viernes 1 de mayo de 2026, los bancos en México no abrirán sus sucursales, ya que se trata de un día de descanso obligatorio por el Día del Trabajo, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La medida implica la suspensión de la atención presencial en ventanillas en todo el país, por lo que usuarios deberán anticipar trámites que requieran acudir físicamente a una sucursal.

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 1 de mayo de 2026 por el Día del Trabajo. / Pixabay

¿Hay bancos abiertos el 1 de mayo de 2026?

No. Las instituciones bancarias cerrarán sus sucursales este 1 de mayo, al ser una fecha considerada inhábil dentro del sistema financiero mexicano. Sin embargo, hay algunas excepciones: Sucursales ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados podrían operar.

Estas funcionan bajo horarios habituales, generalmente de 9:00 a 16:00 horas, aunque se recomienda verificar directamente.

¿Qué operaciones sí se pueden hacer ese día?

Aunque no habrá atención en sucursal, los usuarios podrán realizar operaciones básicas a través de canales alternativos: Cajeros automáticos para retirar efectivo o consultar saldo

Banca móvil y en línea para transferencias y pagos

Terminales y corresponsales en tiendas autorizadas Estos servicios continúan disponibles incluso en días inhábiles, por lo que las operaciones no se detienen por completo.

A pesar del cierre, los cajeros automáticos y la banca digital seguirán operando. / Pixabay

Día del Trabajo: un feriado que detiene la banca

El 1 de mayo está marcado como feriado oficial en México, lo que implica la suspensión de actividades en distintos sectores, incluido el financiero.

De acuerdo con la CNBV, las entidades financieras deben cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales en esta fecha, en cumplimiento con la legislación laboral vigente.