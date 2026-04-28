¿Cómo operará el Metro CDMX el Día del Trabajo 1 de mayo? Horarios y servicio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrá ajustes en su operación este viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, una fecha considerada de descanso oficial en México. Por ello, el servicio no funcionará bajo su horario habitual.

Las modificaciones aplican en toda la red, es decir, en las 12 líneas del Metro CDMX, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones y organizar sus traslados con anticipación.

El Metro CDMX tendrá horario especial este 1 de mayo por el Día del Trabajo./ Pixabay

¿Cuál será el horario del Metro CDMX el 1 de mayo?

De acuerdo con el STC, el servicio comenzará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas. Esto significa que la apertura será dos horas más tarde en comparación con los días laborales, cuando normalmente inicia a las 05:00.

Ante este cambio, se recomienda prever los viajes, especialmente para quienes necesitan trasladarse en las primeras horas del día. El objetivo es evitar retrasos o complicaciones por el ajuste en el horario.

Las autoridades también pidieron seguir las indicaciones del personal, mantener el orden en los andenes y respetar la circulación, sobre todo en momentos de mayor afluencia.

Las 12 líneas del Metro operarán con ajustes por tratarse de un día festivo./ Pixabay

¿Habrá servicio de bicicletas en el Metro durante el Día del Trabajo?

Sí. El programa “Tu bici viaja en Metro” estará disponible durante esta jornada, lo que permitirá a los usuarios ingresar bicicletas a las estaciones y transportarlas en los trenes.

El servicio iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 en toda la red./ Pixabay

Para hacerlo de manera segura, el STC recomienda esperar el tren junto a la pared del andén, abordar por los extremos de los vagones y evitar obstruir puertas o pasillos al subir o bajar.

#AvisoMetro: Con motivo del Día del Trabajo, el viernes 1 de mayo de 2026 el servicio operará con horario de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.



Ese día estará vigente tu bici viaja en Metro durante todo el horario de servicio; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad… pic.twitter.com/DEYtVo7aEr — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026