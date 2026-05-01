Así se vivió el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX

La noche del 30 de abril de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un enorme escenario para celebrar el Día del Niño y la Niña con la presentación gratuita de 31 Minutos, uno de los espectáculos más queridos en Latinoamérica. Desde horas antes, miles de familias comenzaron a llegar al Centro Histórico para apartar lugar en un evento que rápidamente rebasó expectativas.

El concierto arrancó puntualmente a las 19:00 horas, con una mezcla de música, humor y sketches que caracterizan al programa chileno. Personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo aparecieron en escena para conectar con un público que combinaba generaciones: niños y adultos que crecieron con la serie.

El concierto arrancó a las 19:00 horas con música, humor y sketches en vivo./ Georgina Sánchez

¿Qué momentos marcaron el concierto de 31 Minutos?

Uno de los puntos más altos de la noche fue la interpretación de “Diente Blanco”, canción que se ha convertido en un clásico del repertorio del programa. El tema, interpretado por el personaje John Quijada, provocó que miles de asistentes cantaran al mismo tiempo, iluminando la plancha del Zócalo con sus celulares y accesorios característicos como las gorras rojas de Bodoque.

Familias llegaron desde temprano para asegurar lugar en el show del Día del Niño./ Georgina Sánchez

Sin embargo, el momento que sorprendió a todos llegó cuando la canción se transformó en un inesperado mashup con “Querida”, uno de los temas más icónicos de Juan Gabriel. La mezcla desató una fuerte reacción entre el público, que celebró el homenaje al “Divo de Juárez” en medio de un ambiente cargado de nostalgia.

El evento reunió a niños y adultos en un ambiente lleno de nostalgia./ Georgina Sánchez

Durante el show también se interpretaron canciones como “Señora, devuélvame la pelota o si no, no sé qué haré” y “Mi mamá me lo teje todo”, reforzando el carácter familiar del evento y la conexión emocional con la audiencia.

¿Qué pasó con la organización y las aglomeraciones?

Aunque el espectáculo fue un éxito en términos de convocatoria, también se registraron complicaciones. Conforme avanzó la tarde, el Zócalo se saturó por completo, lo que provocó empujones, gritos y aglomeraciones, especialmente en los accesos y zonas laterales.

Algunas personas que llegaron más tarde señalaron dificultades para ingresar o mantenerse en un espacio seguro, incluso en presencia de niños. Además, asistentes ubicados en los extremos reportaron problemas de audio, lo que generó rechiflas en ciertos momentos del concierto.

La plancha del Zócalo lució completamente llena durante el espectáculo./ Pixabay

A pesar de estos inconvenientes, el evento se mantuvo como una experiencia masiva que combinó entretenimiento y cultura. La presentación formó parte de las actividades impulsadas por autoridades capitalinas para garantizar el acceso gratuito a espectáculos en espacios públicos.

Lo ocurrido en el Zócalo no solo fue un concierto, sino una muestra del impacto que 31 Minutos sigue teniendo en el público.