Podrás demandar si tu número telefónico está duplicado: esto debes saber

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que marca un antes y un después en la protección de datos personales, al establecer que las empresas de telecomunicaciones pueden ser responsables cuando, por negligencia, permiten el acceso indebido a una línea telefónica.

El caso analizado evidenció los riesgos del llamado SIM swapping, un tipo de fraude en el que terceros logran transferir un número telefónico a otra tarjeta SIM sin autorización. A partir de ello, los atacantes pueden ingresar a cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y otros servicios digitales.

El caso evidenció riesgos como el acceso a cuentas bancarias y redes sociales./ Pixabay

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre este tipo de fraudes?

De acuerdo con la resolución, la falta de protocolos estrictos para verificar la identidad de los usuarios al momento de reponer una tarjeta SIM puede derivar en consecuencias graves. Entre ellas, la toma de control de la línea telefónica, la interceptación de mensajes y el acceso a información personal sensible.

La Corte concluyó que las compañías deben contar con mecanismos robustos de validación y registro de estos trámites, ya que el número telefónico se ha convertido en una herramienta clave para la autenticación en múltiples plataformas digitales.

La Corte ordenó la reparación integral del daño a la víctima./ Pixabay

¿Por qué este fallo impacta a millones de usuarios?

El criterio establece que, cuando exista negligencia, las empresas pueden ser obligadas a reparar los daños ocasionados. Esto abre la posibilidad de que usuarios afectados por fraudes similares puedan exigir indemnizaciones económicas, así como compensaciones por daños emocionales y vulneraciones a su privacidad.

En el caso revisado, la víctima sufrió el acceso no autorizado a sus cuentas, la exposición de información privada y la difusión de contenido personal, lo que evidenció el impacto que puede tener este tipo de delitos en la vida digital.

Además, la SCJN subrayó que estos casos deben analizarse con perspectiva de género, especialmente cuando se trata de violencia digital, evitando responsabilizar a las víctimas por la difusión de contenido íntimo.

Con esta resolución, la Corte fijó un precedente relevante que obliga a las empresas a reforzar sus sistemas de seguridad y reconoce que el número telefónico es un elemento central en la identidad digital, cuya protección es fundamental para evitar fraudes y daños mayores.