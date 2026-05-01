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Opinión

Sobre la marcha, la FIA “arregla” la Formula 1 para el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 regresa para correrse en Miami COLUMNA
La Fórmula 1 regresa para correrse en Miami COLUMNA
Sam Reyes
Sam Reyes 23:11 - 30 abril 2026
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La F1 llega a Miami con cambios en el reglamento tratando de arreglar las carreras.

Muchas son las quejas de los pilotos tras el arranque de temporada por los cambios reglamentarios de la FIA y que deben respetar en la Fórmula 1 y todo tiene que ver con la conducción de los coches y como se sienten mientras compiten.

Con miras al Gran Premio donde todo ha cambiado, un poquito, pero cambiará, te lo explico claro, directo y sin humo, porque estos cambios son técnicos pero el fondo es sencillo: la F1 tuvo problemas en las primeras carreras de 2026… y para Miami los corrigió “sobre la marcha”.

¿Qué buscaban con los cambios? Principalmente tres cosas

  • Menos dependencia de la gestión de batería

  • Carreras más consistentes y seguras

  • Evitar comportamientos raros de los coches (especialmente en calificación)

LOS CAMBIOS CLAVE (explicados fácil)

1. Menos recarga de energía

  • Antes: los coches podían recuperar más energía por vuelta

  • Ahora: se reduce ese límite (de ~8 MJ a ~7 MJ)

¿Qué significa?

  • Los pilotos ya no tienen que ir “levantando” tanto para recargar batería

  • Pueden ir más a fondo en la calificación.

Traducción simple: menos cálculo, más manejo puro

2. Ajuste al famoso “super clipping”

  • Que famoso es el término ahora... Ese momento donde el coche pierde potencia porque se queda sin energía

  • Se acorta ese efecto a unos 2–4 segundos por vuelta

¿Qué cambia?

  • Menos caídas raras de velocidad (Para evitar que vuelva a pasar esa situación en la que Oliver Bearman casi choca con Franco Colapinto en Japón).

  • Comportamiento más predecible del coche

3. Menos “boost” en carrera

  • Se limita la potencia extra (modo rebase)

¿Resultado?

  • Menos diferencias brutales de velocidad entre los coches

  • Adelantar será más difícil, pero más “real”, lo que les va a exigir un poco más.

  • Ojo aquí porque esto puede hacer carreras más tácticas y menos artificiales, que era de lo que se quejaban todos los pilotos.

4. Seguridad: sin boost en lluvia

  • Si la pista está mojada → prohibido usar boost

¿Por qué?

  • Evitar pérdidas de control por exceso de potencia

5. Cambios en salidas (arranques)

  • Se estudia un “modo seguro” para evitar arrancadas lentas o peligrosas, el MGU-K aportará energía automáticamente para evitar quedarse parados en la parrilla.

Problema que corrigen:

  • Los nuevos motores tenían retrasos y salidas inconsistentes

6. Filosofía general del cambio

Todo esto gira en torno a un problema grande de 2026:

  • Los coches eran demasiado dependientes de la energía híbrida y eso generaba:

Diferencias raras de velocidad

  • Calificaciones poco naturales porque gestionaban carga de energía, no corrían al máximo.

  • Manejo poco intuitivo

  • Por eso la FIA “recortó” la parte eléctrica para devolver el protagonismo al piloto.

En una frase

El GP de Miami marca el ajuste: menos electrónica dominante, más control del piloto… pero con rebases más difíciles.

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