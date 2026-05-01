Sobre la marcha, la FIA “arregla” la Formula 1 para el Gran Premio de Miami

La F1 llega a Miami con cambios en el reglamento tratando de arreglar las carreras.

Muchas son las quejas de los pilotos tras el arranque de temporada por los cambios reglamentarios de la FIA y que deben respetar en la Fórmula 1 y todo tiene que ver con la conducción de los coches y como se sienten mientras compiten.

Con miras al Gran Premio donde todo ha cambiado, un poquito, pero cambiará, te lo explico claro, directo y sin humo, porque estos cambios son técnicos pero el fondo es sencillo: la F1 tuvo problemas en las primeras carreras de 2026… y para Miami los corrigió “sobre la marcha”.

¿Qué buscaban con los cambios? Principalmente tres cosas

Menos dependencia de la gestión de batería

Carreras más consistentes y seguras

Evitar comportamientos raros de los coches (especialmente en calificación)

LOS CAMBIOS CLAVE (explicados fácil)

1. Menos recarga de energía Antes: los coches podían recuperar más energía por vuelta

Ahora: se reduce ese límite (de ~8 MJ a ~7 MJ) ¿Qué significa? Los pilotos ya no tienen que ir “levantando” tanto para recargar batería

Pueden ir más a fondo en la calificación. Traducción simple: menos cálculo, más manejo puro

2. Ajuste al famoso “super clipping” Que famoso es el término ahora... Ese momento donde el coche pierde potencia porque se queda sin energía

Se acorta ese efecto a unos 2–4 segundos por vuelta ¿Qué cambia? Menos caídas raras de velocidad (Para evitar que vuelva a pasar esa situación en la que Oliver Bearman casi choca con Franco Colapinto en Japón).

Comportamiento más predecible del coche

3. Menos “boost” en carrera Se limita la potencia extra (modo rebase) ¿Resultado? Menos diferencias brutales de velocidad entre los coches

Adelantar será más difícil, pero más “real”, lo que les va a exigir un poco más.

Ojo aquí porque esto puede hacer carreras más tácticas y menos artificiales, que era de lo que se quejaban todos los pilotos.

4. Seguridad: sin boost en lluvia Si la pista está mojada → prohibido usar boost ¿Por qué? Evitar pérdidas de control por exceso de potencia

5. Cambios en salidas (arranques) Se estudia un “modo seguro” para evitar arrancadas lentas o peligrosas, el MGU-K aportará energía automáticamente para evitar quedarse parados en la parrilla. Problema que corrigen: Los nuevos motores tenían retrasos y salidas inconsistentes

6. Filosofía general del cambio Todo esto gira en torno a un problema grande de 2026: Los coches eran demasiado dependientes de la energía híbrida y eso generaba: Diferencias raras de velocidad Calificaciones poco naturales porque gestionaban carga de energía, no corrían al máximo.

Manejo poco intuitivo

Por eso la FIA “recortó” la parte eléctrica para devolver el protagonismo al piloto.