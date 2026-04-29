Cadillac 'modifica' su auto para el Gran Premio de Miami 2026 en la F1

Se encienden los motores en Florida. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 regresará a la actividad esta semana con el Gran Premio de Miami, luego de casi un mes de pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Será un compromiso rodeado de incertidumbre, por los ajustes al reglamento técnico que la FIA en semanas recientes.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

Además, la carrera en Florida será la primera para Cadillac en casa. La escudería de TWG Motorsports se sumó este año como el undécimo equipo de la parrilla y este fin de semana disputará su primer Gran Premio en territorio estadounidense, donde probará sus actualizaciones más recientes, con expectativa de fortalecerse con el apoyo del público local y una decoración especial.

Cadillac presentó su nueva decoración para Miami

Desde el lunes, la escudería estadounidense adelantó que revelaría su nueva decoración. Finalmente el primer vistazo de esta nueva decoración del MAC-26 se dio a conocer este martes, que cambió poco en comparación con la base del auto, que sorprendió al inicio de la temporada con su tono simétrico, de blanco y negro, en una especie de "espejo", en el cual los detalles que se ven en blanco de un lado, son negros del otro.

Detalle de la decoración del auto de Cadillac para el Gran Premio de Miami 2026 | X: @Cadillac_F1

En ese sentido, la decoración es casi la misma, pues mantiene la forma blanquinegra, pero le añadió detalles de estrellas en alusión a la bandera de Estados Unidos. En el alerón delantero, las estrellas son blancas sobre fondo negro, mientras que en la parte posterior del auto, el efecto es un degradado con franjas blancas y estrellas negras, como si se tratara de una especie de "impresión en negativo" de la bandera.

Por último, en alerón trasero, Cadillac incluyó un degradado rojo y azul sobre la base blanca, sobre la cual se lee "USA" (United States of America). Con esta nueva decoración, la escudería estadounidense buscará fortalecerse en casa y pelear por sus primeros puntos, con la esperanza de que las mejoras en las que trabajaron durante la pausa tengan efecto inmediato.

A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

Hasta ahora, lo único que puede celebrar Cadillac es que Sergio 'Checo' Pérez terminó las tres carreras en una sola pieza, mientras que su compañero Valtteri Bottas no finalizó en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, la escudería estadounidense ha quedado lejos del Top 10, apenas compitiendo con los Aston Martin para no ser el peor equipo de la parrilla, por lo que en Miami buscarán cambiar la tendencia.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Miami 2026?

VIERNES 1º DE MAYO

Práctica Libre | 10:00 - 11:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Sprint shootout | 14:30 - 15:14 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5



SÁBADO 2 DE MAYO

Carrera sprint | 10:00 - 11:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5

Clasificación | 14:00 - 15:00 | F1TV y Sky Sports



DOMINGO 3 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5