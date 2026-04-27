Checo Pérez: Miami, un recuerdo doloroso para el mexicano en su paso por Red Bull

La Fórmula 1 regresa a la actividad esta semana tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y lo hará en un escenario que trae recuerdo agridulces para Sergio 'Checo' Pérez: el Gran Premio de Miami. El mexicano ha subido en dos ocasiones al podio en Florida, una en la carrera principal y otra en la sprint, pero fue en este lugar donde vivió de sus peores momentos con Red Bull.

Fue en la Temporada 2022 que Miami Gardens se sumó al calendario de la categoría y en esa ocasión Pérez Mendoza largó y finalizó en el cuarto lugar. Sin embargo, en las siguientes dos ediciones, comenzaron los problemas con la escudería austriaca; en 2023 por la "preferencia" del equipo con Max Verstappen y en 2024 por el declive que empezó del tapatío.

Verstappen y Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL

Checo Pérez perdió el liderato en Miami

En la Temporada 2023, Checo llegó a Miami a seis puntos de Verstappen en el liderato del Campeonato de Pilotos y en la qualy, el neerlandés tuvo que abortar su vuelta en la última ronda por lo que quedó en la parte baja. Posteriormente un choque de Charles Leclerc provocó una bandera roja que le negó a Verstappen la posibilidad de mejorar su tiempo y quedó noveno, mientras que Checo se quedó con la pole position.

El tapatío venía de ganar la sprint y la carrera principal en el Gran Premio de Azerbaiyán, situación que generó molestia a Verstappen quien, según reportes de la prensa europea, aseguró a su padre que nunca dejaría que Checo lo venciera otra vez. Por ello, la pole del mexicano en Miami encendió más la rivalidad entre ambos y se anticipó una intensa pelea entre ambos.

En la carrera, Checo pudo mantenerse líder por varias vueltas, mientras que Max no tardó en recuperar lugares. En las últimas vueltas, la estrategia de Red Bull, la diferencia entre autos y la capacidad del neerlandés con gomas frescas, le permitió quedarse con la victoria, con una ventaja de cinco segundos sobre su compañero.

Checo Pérez y Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2023 | RED BULL

"Creo que el neumático al inicio fue muy malo, peor de lo esperado. Eso realmente comprometió nuestro ritmo y también Max tuvo un ritmo tremendo en esos neumáticos duros. Tenemos que analizar lo que salió mal hoy porque simplemente no tuvimos el ritmo simplemente", declaró Checo en ese momento, pero surgió tensión con Red Bull por el favoritismo hacia Verstappen.

Después de esa carrera, Checo quedó P16 en el Gran Premio de Mónaco y tardó tres pruebas más en subir al podio; fue hasta el Gran Premio de Austria que finalizó segundo en la sprint y tercero en la principal. No obstante, su relación con los de Milton Keynes vino a menos y comenzó el declive que se reflejó por completo en la Temporada 2024.

Checo Pérez se despidió de Red Bull en el GP de Miami 2024

Para el año siguiente, Checo empezó con cuatro podios en cinco carreras, dos de segundo lugar y uno de tercero. Sin embargo, en Miami solo finalizó Top 3 en la sprint y quedó cuarto en la principal. Fue la última ocasión que el mexicano terminó en el Top 5 en algún Gran Premio esa temporada, en la cual pese a sus críticas al auto, Red Bull tomó la determinación de finalizar la relación al concluir la campaña.