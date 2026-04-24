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Fórmula 1

McLaren advierte a sus rivales: “Entre Miami y Canadá llegará un MCL40 completamente nuevo”

Oscar Piastri y McLaren decepcionaron | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:01 - 24 abril 2026
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McLaren lanza un aviso en la Fórmula 1: entre Miami y Canadá estrenará un MCL40 prácticamente nuevo, con el que busca recortar distancias frente a Mercedes y Ferrari

La escudería McLaren dejó claro que no se quedará atrás en la temporada 2026. Su director, Andrea Stella, confirmó que el equipo presentará una versión profundamente renovada de su monoplaza, el McLaren MCL40, en las próximas carreras de Norteamérica. El team principal de McLaren también subrayó que espera novedades en los otros boxes, pero en el caso de los ‘papaya’ hay una curiosidad particular. 

Mecánicos de McLaren retiran el auto de Óscar Piastri | AP
Mecánicos de McLaren retiran el auto de Óscar Piastri | AP

El mensaje es directo: McLaren viene con todo. La evolución del coche será tan significativa que el propio Stella aseguró:

Entre Miami y Canadá verán un MCL40 completamente nuevo

En nuestra intención siempre ha estado la idea de presentar un coche completamente nuevo entre las dos carreras americanas

McLaren es el único que ahora menos modificaciones ha hecho en el monoplaza en términos de actualizaciones. El potencial del MCL40 se vio claramente solo en Suzuka, aunque también a causa de los imprevistos que pesaron mucho en las dos carreras de la temporada, con una sola salida entre Melbourne y Shanghái.

Andrea Stella, director de McLaren | AP
Andrea Stella, director de McLaren | AP

Un aviso… pero con cautela

Aunque el anuncio suena contundente, en McLaren también bajan un poco las expectativas. Stella reconoció que no serán los únicos en evolucionar, ya que la mayoría de equipos también llevará mejoras en ese mismo periodo, lo que podría mantener el orden competitivo sin cambios drásticos.

Hemos conseguido respetar este plan, y la pausa forzada nos ha favorecido. Todos los equipos han podido trabajar de forma más eficiente en las actualizaciones de su propio monoplaza en lugar de estar ocupados paralelamente en los fines de semana de carrera

Aun así, la escudería británica confía en que este salto técnico les permita acercarse a los líderes, especialmente a Mercedes, que ha arrancado fuerte la temporada.

McLaren, de cara a la temporada 2026 | AP

Miami y Canadá, punto clave

Las carreras en Norteamérica marcarán un antes y un después para McLaren. No solo será una prueba del nuevo paquete, sino también un indicador real de si pueden pelear por victorias en 2026.

McLaren | AP
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