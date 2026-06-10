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¿Contingencia ambiental por las marchas? Checa el Hoy No Circula del miércoles 10 de junio 2026

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:00 - 09 junio 2026
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El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 10 de junio de 2026, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

Te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles miércoles 10 de junio la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Atizapán de Zaragoza

  • Coacalco de Berriozábal

  • Cuautitlán

  • Cuautitlán Izcalli

  • Chalco

  • Chicoloapan

  • Chimalhuacán

  • Ecatepec de Morelos

  • Huixquilucan

  • Ixtapaluca

  • La Paz

  • Naucalpan de Juárez

  • Nezahualcóyotl

  • Nicolás Romero

  • Tecámac

  • Tlalnepantla de Baz

  • Tultitlán

  • Valle de Chalco

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial
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