Línea 14 del Trolebús: ¿Por qué será la Ruta de los Animales Silvestres?
La Ciudad de México sumó una nueva alternativa de transporte público con la entrada en operación de la Línea 14 del Trolebús, una ruta que no sólo busca mejorar la movilidad en el sur de la capital, sino también crear conciencia sobre la riqueza natural de la región. Con unidades decoradas con imágenes de especies emblemáticas como el teporingo, el cacomixtle y el tlacuache, este nuevo corredor recibió el nombre de Ruta de los Animales Silvestres, convirtiéndose en una propuesta que combina transporte sustentable con identidad ambiental.
La nueva línea inició operaciones este martes 9 de junio y conectará puntos estratégicos de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre estas zonas de la ciudad.
¿Por qué se llama Ruta de los Animales Silvestres?
La Línea 14 del Trolebús fue diseñada para rendir homenaje a algunas de las especies más representativas de la fauna que habita en el sur de la Ciudad de México y en las áreas naturales cercanas.
Por ello, las 19 unidades eléctricas que integran este nuevo servicio pueden identificarse fácilmente gracias a ilustraciones de animales como los teporingos, tlacuaches y cacomixtles, especies que forman parte del patrimonio natural de la capital.
La intención es que los usuarios no sólo utilicen un sistema de transporte sustentable, sino que también recuerden la importancia de proteger la biodiversidad que todavía existe en diversas zonas de la ciudad.
Además de su imagen distintiva, la ruta representa un avance en la estrategia de electromovilidad impulsada por las autoridades capitalinas, ya que todas las unidades funcionan con energía eléctrica y contribuyen a reducir emisiones contaminantes.
Conectará Metro Universidad con Huipulco
La Línea 14 recorrerá una distancia aproximada de 13.2 kilómetros y enlazará el Cetram Universidad con el Cetram Huipulco, atravesando zonas de alta demanda de transporte público.
Uno de sus principales atractivos es que también facilitará la conexión con otros sistemas de movilidad de la ciudad, permitiendo a los usuarios realizar trasbordos de forma más sencilla.
La nueva ruta tendrá conexión con:
Línea 3 del Metro.
Tren Ligero.
Línea 12 del Trolebús.
Cetram Universidad.
Cetram Huipulco.
Además, uno de los puntos que más interés ha despertado entre aficionados al deporte es su paso por el Estadio Banorte, recinto que se convertirá en uno de los puntos más concurridos durante diversos eventos deportivos y de entretenimiento.
Las autoridades estiman que alrededor de 100 mil habitantes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán se verán beneficiados directamente con este nuevo corredor de transporte.
¿Cuáles son las estaciones de la Línea 14 del Trolebús?
De acuerdo con el director del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, el recorrido completo podrá realizarse en aproximadamente 33 minutos.
De Universidad a Huipulco
Cetram Universidad
Cantera
Papatzin
Nahuatlacas
San Eleuterio
San Ricardo
Santo Tomás
San Cástulo
San Benjamín
Circuito Azteca
Puerta 3
Las Flores
Estadio Banorte
Clínica 07
Huipulco
Cetram Huipulco
De Huipulco a Universidad
Cetram Huipulco
Huipulco
Clínica 07
Estadio Banorte
Parque Chespirito
Puerta 3
Circuito Aztecas
San Cástulo
San Benjamín
Santo Tomás
San Ricardo
San Eleuterio
Nahuatlacas
Papatzin
Cantera
Cetram Universidad
Gracias a estas estaciones, la ruta permitirá una conexión más eficiente entre zonas habitacionales, centros educativos, hospitales, espacios deportivos y nodos de transporte masivo.
Costo y forma de pago
El Servicio de Transportes Eléctricos informó que el costo por viaje en la Línea 14 será de 7 pesos, manteniendo una tarifa accesible para los usuarios.
Como ocurre con otros sistemas de movilidad de la Ciudad de México, el acceso se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, por lo que los pasajeros deberán contar con este método de pago para utilizar el servicio.
Horarios de operación
La Ruta de los Animales Silvestres ofrecerá servicio prácticamente durante todo el día, facilitando los traslados tanto de estudiantes como de trabajadores.
Los horarios establecidos son:
Lunes a sábado: de 5:00 a 00:00 horas.
Domingos: de 5:30 a 23:30 horas.
Con este amplio horario de funcionamiento, la nueva línea busca convertirse en una opción eficiente para quienes necesitan desplazarse por el sur de la capital.
Una apuesta por la movilidad sustentable
La inauguración de la Línea 14 forma parte de la estrategia de expansión del transporte eléctrico en la Ciudad de México, una política que busca ofrecer alternativas más limpias y eficientes frente al crecimiento de la demanda de movilidad urbana.
Además de reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre distintos sistemas de transporte, la Ruta de los Animales Silvestres pretende generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de la ciudad mediante una imagen que recuerda a los usuarios que especies como el teporingo, el cacomixtle y el tlacuache siguen formando parte de los ecosistemas capitalinos.
Con su combinación de electromovilidad, conectividad y enfoque ambiental, la Línea 14 del Trolebús se perfila como uno de los proyectos de transporte más llamativos de este año en la Ciudad de México.
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