Línea 14 del Trolebús: ¿Por qué será la Ruta de los Animales Silvestres?

La Ciudad de México sumó una nueva alternativa de transporte público con la entrada en operación de la Línea 14 del Trolebús, una ruta que no sólo busca mejorar la movilidad en el sur de la capital, sino también crear conciencia sobre la riqueza natural de la región. Con unidades decoradas con imágenes de especies emblemáticas como el teporingo, el cacomixtle y el tlacuache, este nuevo corredor recibió el nombre de Ruta de los Animales Silvestres, convirtiéndose en una propuesta que combina transporte sustentable con identidad ambiental.

La nueva línea inició operaciones este martes 9 de junio y conectará puntos estratégicos de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, beneficiando a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre estas zonas de la ciudad.

Este martes se inauguró la Línea 14 del Trolebús al sur de la CDMX / FB: @GobiernoCDMX

¿Por qué se llama Ruta de los Animales Silvestres?

La Línea 14 del Trolebús fue diseñada para rendir homenaje a algunas de las especies más representativas de la fauna que habita en el sur de la Ciudad de México y en las áreas naturales cercanas.

Por ello, las 19 unidades eléctricas que integran este nuevo servicio pueden identificarse fácilmente gracias a ilustraciones de animales como los teporingos, tlacuaches y cacomixtles, especies que forman parte del patrimonio natural de la capital.

La intención es que los usuarios no sólo utilicen un sistema de transporte sustentable, sino que también recuerden la importancia de proteger la biodiversidad que todavía existe en diversas zonas de la ciudad.

Además de su imagen distintiva, la ruta representa un avance en la estrategia de electromovilidad impulsada por las autoridades capitalinas, ya que todas las unidades funcionan con energía eléctrica y contribuyen a reducir emisiones contaminantes.

Las unidades traerán imágenes de animales para concientizar en su preservación / FB: @GobiernoCDMX

Conectará Metro Universidad con Huipulco

La Línea 14 recorrerá una distancia aproximada de 13.2 kilómetros y enlazará el Cetram Universidad con el Cetram Huipulco, atravesando zonas de alta demanda de transporte público.

Uno de sus principales atractivos es que también facilitará la conexión con otros sistemas de movilidad de la ciudad, permitiendo a los usuarios realizar trasbordos de forma más sencilla.

La nueva ruta tendrá conexión con: Línea 3 del Metro.

Tren Ligero.

Línea 12 del Trolebús.

Cetram Universidad.

Cetram Huipulco.

Además, uno de los puntos que más interés ha despertado entre aficionados al deporte es su paso por el Estadio Banorte, recinto que se convertirá en uno de los puntos más concurridos durante diversos eventos deportivos y de entretenimiento.

Las autoridades estiman que alrededor de 100 mil habitantes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán se verán beneficiados directamente con este nuevo corredor de transporte.

Teporingos, tlacuaches y cacomixtles, son parte de las nuevas unidades / FB: @GobiernoCDMX

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 14 del Trolebús?

De acuerdo con el director del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, el recorrido completo podrá realizarse en aproximadamente 33 minutos.

De Universidad a Huipulco Cetram Universidad

Cantera

Papatzin

Nahuatlacas

San Eleuterio

San Ricardo

Santo Tomás

San Cástulo

San Benjamín

Circuito Azteca

Puerta 3

Las Flores

Estadio Banorte

Clínica 07

Huipulco

Cetram Huipulco

De Huipulco a Universidad Cetram Huipulco

Huipulco

Clínica 07

Estadio Banorte

Parque Chespirito

Puerta 3

Circuito Aztecas

San Cástulo

San Benjamín

Santo Tomás

San Ricardo

San Eleuterio

Nahuatlacas

Papatzin

Cantera

Cetram Universidad

Gracias a estas estaciones, la ruta permitirá una conexión más eficiente entre zonas habitacionales, centros educativos, hospitales, espacios deportivos y nodos de transporte masivo.

El costo por viaje en la Línea 14 será de 7 pesos / FB: @GobiernoCDMX

Costo y forma de pago

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que el costo por viaje en la Línea 14 será de 7 pesos, manteniendo una tarifa accesible para los usuarios.

Como ocurre con otros sistemas de movilidad de la Ciudad de México, el acceso se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, por lo que los pasajeros deberán contar con este método de pago para utilizar el servicio.

El acceso se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada / FB: @GobiernoCDMX

Horarios de operación

La Ruta de los Animales Silvestres ofrecerá servicio prácticamente durante todo el día, facilitando los traslados tanto de estudiantes como de trabajadores.

Los horarios establecidos son: Lunes a sábado: de 5:00 a 00:00 horas.

Domingos: de 5:30 a 23:30 horas.

Con este amplio horario de funcionamiento, la nueva línea busca convertirse en una opción eficiente para quienes necesitan desplazarse por el sur de la capital.

Una apuesta por la movilidad sustentable

La inauguración de la Línea 14 forma parte de la estrategia de expansión del transporte eléctrico en la Ciudad de México, una política que busca ofrecer alternativas más limpias y eficientes frente al crecimiento de la demanda de movilidad urbana.

Además de reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre distintos sistemas de transporte, la Ruta de los Animales Silvestres pretende generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de la ciudad mediante una imagen que recuerda a los usuarios que especies como el teporingo, el cacomixtle y el tlacuache siguen formando parte de los ecosistemas capitalinos.