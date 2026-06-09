Trolebús Chapulín conecta Chapultepec y Ciudad Universitaria en 53 minutos por solo 4 pesos

La movilidad en una de las zonas con mayor flujo de pasajeros de la capital acaba de sumar una nueva opción. Desde este martes entró en funcionamiento la Línea Cero del Trolebús, un corredor eléctrico que busca agilizar los desplazamientos entre el área de Chapultepec y Ciudad Universitaria mediante un servicio de alta frecuencia y bajas emisiones contaminantes.

La nueva ruta forma parte de la estrategia de transporte sustentable impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México. Para su puesta en marcha se destinaron mil 200 millones de pesos, recursos que permitieron integrar una flotilla de 60 unidades eléctricas para atender la demanda de usuarios en el poniente y sur de la capital.

Las autoridades calculan que alrededor de 60 mil personas utilizarán diariamente este servicio, que además fue diseñado para integrarse con otros sistemas de transporte masivo y facilitar recorridos más eficientes dentro de la ciudad.

La frecuencia de paso será de aproximadamente dos minutos durante los horarios de mayor demanda./ X: @STECDMX

¿Qué ventajas ofrece la nueva Línea Cero del Trolebús?

Uno de los cambios más importantes para los pasajeros será el tiempo de traslado. El recorrido completo entre el Cetram Chapultepec y el entorno de Ciudad Universitaria tiene una duración aproximada de 53 minutos, permitiendo recorrer una amplia zona de la ciudad sin necesidad de múltiples transbordos.

A esto se suma una frecuencia estimada de dos minutos entre unidades, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera en comparación con otros servicios de transporte que operan en la misma zona.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la línea fue bautizada como “Ruta del Chapulín” debido a que el chapulín es una especie representativa del Valle de México y simboliza la capacidad de esta conexión para superar barreras de movilidad en distintos puntos de la capital.

La ruta atraviesa alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán./ X: @ClaraBrugadaM

Un corredor que fortalece la conexión entre el poniente y el sur

El trayecto atraviesa importantes corredores viales de la ciudad, entre ellos Patriotismo, Revolución y Universidad, enlazando zonas de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

Además, la nueva línea fue concebida como un punto de conexión para otros sistemas de transporte. Los usuarios podrán enlazarse con las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro, así como con las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús, ampliando las opciones de traslado hacia distintos puntos de la metrópoli.

El costo del servicio será de 4 pesos para el público en general. En tanto, estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial vigente podrán acceder a una tarifa preferencial de 2 pesos en los horarios y condiciones establecidos por el sistema.

Las unidades incorporadas cuentan con tecnología que les permite operar hasta 75 kilómetros sin conexión al cableado aéreo, característica que les brinda mayor flexibilidad ante desvíos o incidencias viales. También incluyen espacios preferentes para mujeres y funcionan completamente con energía eléctrica.