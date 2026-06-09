CNTE avanza hacia el Estadio Ciudad de México; SSC implementa operativo antimotines en Tlalpan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pertenecientes al agrupamiento antimotines, se desplegaron este martes por la mañana en el cruce de la División del Norte y Calzada de Tlalpan, ante la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Bloquearon la Calzada de Tlalpan, provocando cierres viales y suspensión del Tren Ligero. / Fer Abraján

Los policías instalaron un operativo de seguridad para impedir el paso de los manifestantes, quienes buscaban llegar al Estadio Ciudad de México como parte de las acciones convocadas por la organización durante su jornada de paro nacional, en demanda de la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Inicio de la movilización

La estrategia policial incluyó tres camiones tipo “Costero” del agrupamiento, personal de la Policía Montada y elementos equipados con escudos y cascos, quienes formaron una valla detrás de los vehículos de seguridad.

montó un operativo en Calzada de Tlalpan por movilización de la CNTE / Reporteedomex

La protesta se desplazó sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida Tasqueña, donde los docentes comenzaron su recorrido hacia el sur de la ciudad. Durante el operativo, también se desplegaron equipos inhibidores de señal y drones de vigilancia pertenecientes a la SSC.