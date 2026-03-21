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CNTE va por paro indefinido y el 25 de abril será decisivo: ¿qué pasará?

Los maestros exigen una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum / FB: @CNTE.enlace
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:37 - 21 marzo 2026
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Tras protestas de 72 horas, maestros advierten que las movilizaciones escalarán si no hay respuesta del Gobierno federal

La tensión en el sector educativo va en aumento. Luego de tres días de movilizaciones en distintos puntos del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejó claro que su lucha no ha terminado y que el siguiente paso podría ser un paro indefinido a nivel nacional.

El pasado viernes, los docentes concluyeron su jornada de protestas de 72 horas en Chiapas con la liberación de casetas de cobro, una acción que formó parte de la presión ejercida para exigir atención a sus demandas.

Sin embargo, lejos de resolverse el conflicto, la CNTE anunció una nueva asamblea que marcará el rumbo del movimiento.

La semana estuvo marcada por las protestas de la CNTE en la capital del país / FB: @CNTE.enlace

25 de abril, la fecha que podría paralizar al país

Isael González, líder de la CNTE en Chiapas, confirmó que el próximo 25 de abril se realizará una Asamblea Nacional Representativa en la que se definirá la posible fecha para iniciar una huelga indefinida.

“El resolutivo de anoche de la Asamblea Nacional Representativa es que el 25 de abril será la Asamblea Nacional Representativa donde todos los contingentes llevaremos la fecha para reanudar la huelga nacional. Esto es fundamental porque con los paros de 24, 48 y 72 horas no logramos abrir la puerta que debiera abrirse: la de Palacio Nacional”, señaló González.

El dirigente también dejó en claro que, hasta ahora, las negociaciones no han avanzado con el Gobierno federal, lo que ha encendido las alertas sobre una escalada en las protestas.

El siguiente paso podría ser un paro indefinido a nivel nacional, advierte la CNTE / FB: @CNTE.enlace

¿Qué exige la CNTE?

Entre las principales demandas del magisterio destacan cambios estructurales en el sistema laboral y educativo:

  • Eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007

  • Derogación de la Reforma Educativa

  • Aumento salarial del 100%

  • Pago de adeudos pendientes

  • Reinstalación de maestros cesados

  • Mayor presupuesto para escuelas

Además, los docentes han advertido que no participarán en mesas de diálogo que no sean encabezadas directamente por la presidenta de México.

Hasta el momento la Coordinadora no ha tenido acercamientos con el Gobierno Federal / FB: @CNTE.enlace
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