Fuerza por todos lados: América domina en varonil, femenil y fuerzas básicas

Aunque el Clausura 2026 ha contado con demasiadas sorpresas, como la racha de victorias de Pumas en el Varonil, o la de Pachuca en el Femenil; el América se ha mantenido como uno de los mejores equipos, demostrando su habilidad en las diferentes ligas activas al momento, incluyendo la Sub 21 y la Sub 19.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

Varonil: el clásico que lo define todo

Iniciando con la liga varonil, se debe destacar la fuerza que han ganado los Pumas de la UNAM, estando en primera posición de la Liga MX. Por lo que la estadía del equipo de André Jardine se definirá a través del próximo partido clásico de vuelta de América vs Pumas. Esto con el enfoque de ganar el partido, debido a que vienen de un empate 3-3 en el partido de ida, y otro empate eliminaría a las Águilas de la liga.

Fecha y hora: Domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:15 horas.

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

Con el compromiso definitivo, la prueba abarca desde los jugadores hasta cuerpo técnico, pues tras un torneo ‘desastroso’ de apenas 25 puntos, la oportunidades de pasar a Semifinales eliminando al líder del campeonato podría borrar la imagen del ‘mal’ América y traer de regreso al equipo de Liguillas.

Por su parte, André Jardine se enfrenta a críticas por la falta de goles, más tiene un equipo bastante sólido y planea llevar al equipo por una nueva copa antes que termine su contrato en el verano de 2027.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

Femenil: El éxito de Villacampa y el duelo con las Diablas

Con el liderazgo de Ángel Villacampa, el Club América femenil llega a su sexta semifinal consecutiva, enfrentándose a las Diablas del Toluca. Esto es con un equipo algo vulnerado tras una lesión en el cuerpo principal de las Águilas. Aún así se destaca el equipo por haberse posicionado en el segundo lugar en la fase regular.

Ida: jueves 7 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Vuelta: domingo 10 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El América tiene la oportunidad de demostrar su experiencia y poder dominar de nuevo todos los frentes, con un cuerpo técnico experimentado, donde sólo se puede esperar lo mejor de este club.