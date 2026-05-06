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Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicita licencia tras acusaciones

Documentos señalan pagos ilícitos de hasta 200 mil pesos mensuales./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:07 - 05 mayo 2026
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Dámaso Castro Saavedra pidió licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, luego de ser señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos

El caso de Dámaso Castro Saavedra tomó fuerza este 5 de mayo de 2026, luego de que solicitara licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente de su cargo como Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, informó la Fiscalía estatal.

La solicitud fue presentada en medio de señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos, donde se le relaciona presuntamente con la facción de Los Chapitos. La dependencia explicó que el trámite se realizó conforme al marco legal vigente.

De acuerdo con la Fiscalía, la petición está sustentada en disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Fiscalía, incluyendo los artículos 1, 8 y 123, apartado B, fracción XIII, así como los artículos estatales 141, 142 y 148.

La solicitud ocurre tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos./ Fiscalía de Sinaloa

¿Qué señalamientos enfrenta Dámaso Castro Saavedra?

Las acusaciones provienen del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se señala al funcionario por presuntos actos relacionados con protección e información sobre operativos de seguridad coordinados con agencias estadounidenses.

Según documentos judiciales estadounidenses, Castro Saavedra habría sido identificado con el alias “Culiacán Regio” en registros vinculados con presuntos pagos ilícitos de hasta 200 mil pesos mensuales.

El caso también ha generado repercusiones políticas en Sinaloa, pues ocurre en un contexto en el que otros funcionarios, como el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también han solicitado licencias en medio de la controversia.

El funcionario fue separado del cargo sin goce de sueldo mientras continúan las investigaciones./ Fiscalía Sinaloa

¿Quién es el vicefiscal que pidió licencia?

Dámaso Castro Saavedra es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con más de 25 años de trayectoria en procuración de justicia.

Ingresó a la Fiscalía General del Estado en 1999 y ocupó distintos cargos, desde agente del Ministerio Público hasta llegar a la Vicefiscalía General en octubre de 2021.

Tras darse a conocer su separación temporal, el funcionario señaló: “Estoy a disposición para cualquier requerimiento institucional que me sea formulado por vías legales, en estricto apego al marco jurídico”.

Las acusaciones lo vinculan presuntamente con la facción de Los Chapitos./ X
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