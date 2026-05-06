Oba Femi y otros herederos de Brock Lesnar en la WWE

WrestleMania 42 tuvo uno de los momentos más inesperados del 2026, el retiro de Brock Lesnar, quien se ha ido después de la derrota que sufrió ante Oba Femi, uno de los talentos emergentes de NXT, la marca de desarrollo de WWE.

El manejo que ha tenido el nigeriano con muy poco tiempo dentro del roster principal lo ha llevado a ser uno de los candidatos a próximo campeón mundial, pues se ha convertido en una auténtica pesadilla para cualquiera de los que se interpongan en su camino tratando de detenerlo.

Oba Femi venció a Brock Lesnar | CAPTURA

El ascenso del 'Gobernante'

Con 28 años recién cumplidos a finales de abril, Oba Femi se ha convertido en uno de los miembros más queridos de los shows semanales de WWE, específicamente de Monday Night Raw, pues en dentro de sus primeros meses, retó y venció a Brock Lesnar en WrestleMania, tal y como 'La Bestia' hacia en sus tiempos como debutante.

A pesar de que directamente 'The Ruler' no ha sido elegido como el siguiente retador a ninguno de los campeonatos, la gran mayoría de sus luchas, incluida la victoria ante Lesnar, han tenido una muy corta duración, tratando de dejar en claro que es una superestrella imponente y que su ascenso ha sido meteórico.

Oba Femi estuvo presente en su primer WrestleMania | wwe.com

Su aparición más reciente el pasado 4 de mayo en Raw, lanzando un reto abierto y 'destrozando' a Otis de una manera imponente ha dejado saber que no es un juego su presencia en el vestuario, pero como ya se mencionó, por ahora el oriundo de Nigeria no tiene en la mira ninguno de los campeonatos de la empresa.

Miembros del elenco con el perfil de Lesnar

Brock Lesnar tiene 48 años actualmente, es decir, 20 más que el mismo Oba Femi, por lo que era obvio que tarde o temprano se tendría que buscar algún reemplazo con el perfil destructor con el que cuenta 'La Bestia'. Algunos de los nombres que han pasado por ese proceso son Braun Strowman, quien no tuvo un éxito como 'monstruo' en la empresa, a tal grado que hoy en día se encuentra fuera.

Bron Breakker es otro de los ejemplos; sin embargo, el perfil por el que se ha manejado es un poco más cómico, pero aún así demostrando lo gran atleta que es con el paso de sus luchas y, contrario a lo que ha sucedido con Oba, Bron ya fue campeón intercontinental y entró a un WrestleMania con el título.

Bron Breakker es el nuevo Paul Heyman guy | wwe.com