Conciertos GRATIS de Lucero y Amanda Miguel por Día de las Madres 2026: fechas, horarios y sedes
El Día de las Madres 2026 tendrá festejos masivos en el Valle de México con dos conciertos gratuitos encabezados por artistas de gran trayectoria. Tanto en la capital como en el Estado de México, autoridades locales prepararon eventos abiertos al público para celebrar a mamá sin costo.
¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Lucero en CDMX?
La cantante Lucero ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Gustavo A. Madero como parte de los festejos oficiales.
Lugar: explanada de la Gustavo A. Madero
Fecha: 8 de mayo de 2026
Hora: 17:00 horas
Entrada: gratuita
Lucero, conocida como “La Novia de América”, es una de las artistas más importantes del pop y la música regional mexicana, con más de cuatro décadas de trayectoria.
¿A qué hora será el concierto gratis de Amanda Miguel en Ecatepec?
En el Estado de México, la celebración estará encabezada por Amanda Miguel con un show abierto al público.
Lugar: Explanada Municipal de Ecatepec
Fecha: 10 de mayo de 2026
Hora: 17:00 horas
Entrada: gratuita
El concierto fue anunciado como parte de los festejos oficiales del municipio, donde también habrá ambiente familiar y actividades para las mamás.
Conciertos gratis por el 10 de mayo: tradición en México
Los conciertos gratuitos por el Día de las Madres se han convertido en una tradición en distintas ciudades del país, especialmente en plazas públicas y explanadas.
Para este 2026, la participación de artistas como Lucero y Amanda Miguel refuerza la apuesta por eventos accesibles, masivos y pensados para toda la familia, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.