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Conciertos GRATIS de Lucero y Amanda Miguel por Día de las Madres 2026: fechas, horarios y sedes

Conciertos gratis de Lucero y Amanda Miguel por Día de las Madres 2026. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:35 - 05 mayo 2026
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La CDMX y el Estado de México celebrarán el 10 de mayo con conciertos gratuitos de Lucero y Amanda Miguel; aquí te decimos cuándo y dónde serán.

El Día de las Madres 2026 tendrá festejos masivos en el Valle de México con dos conciertos gratuitos encabezados por artistas de gran trayectoria. Tanto en la capital como en el Estado de México, autoridades locales prepararon eventos abiertos al público para celebrar a mamá sin costo.

Cada 10 de mayo se celebra en México el Día de la Madre.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Lucero en CDMX?

La cantante Lucero ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Gustavo A. Madero como parte de los festejos oficiales.

  • Lugar: explanada de la Gustavo A. Madero

  • Fecha: 8 de mayo de 2026

  • Hora: 17:00 horas

  • Entrada: gratuita

Lucero, conocida como “La Novia de América”, es una de las artistas más importantes del pop y la música regional mexicana, con más de cuatro décadas de trayectoria.

La cantante Lucero ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Gustavo A. Madero. / Alcaldía Gustavo A. Madero

¿A qué hora será el concierto gratis de Amanda Miguel en Ecatepec?

En el Estado de México, la celebración estará encabezada por Amanda Miguel con un show abierto al público.

  • Lugar: Explanada Municipal de Ecatepec

  • Fecha: 10 de mayo de 2026

  • Hora: 17:00 horas

  • Entrada: gratuita

El concierto fue anunciado como parte de los festejos oficiales del municipio, donde también habrá ambiente familiar y actividades para las mamás.

Amanda Miguel en Ecatepec el 10 de mayo 2026. / Ecatepec de Morelos

Conciertos gratis por el 10 de mayo: tradición en México

Los conciertos gratuitos por el Día de las Madres se han convertido en una tradición en distintas ciudades del país, especialmente en plazas públicas y explanadas.

Para este 2026, la participación de artistas como Lucero y Amanda Miguel refuerza la apuesta por eventos accesibles, masivos y pensados para toda la familia, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

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