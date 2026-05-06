Toluca recibe permiso especial del Tri: Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán la Vuelta ante LAFC

Los seleccionados del Toluca en la concentración de Selección Mexicana previa al Mundial podrán jugar con los Diablos Rojos la Semifinal de Vuelta ante LAFC, pero no la Liguilla del Clausura 2026.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron convocados por Javier Aguirre para la preparación de la Copa del Mundo de este verano, por lo que se perderán la Fiesta Grande con el Bicampeón, como el resto de seleccionados en Liguilla. Sin embargo, Rubén Rodríguez destapó que ambos futbolistas podrán reportar para la Conca.

FMF LOS CEDE POR EL BIEN DE MÉXICO

Aunque en FMF y el Toluca no han destapado la posibilidad de contar con Vega y Gallardo, RÉCORD pudo confirmar que la Selección acepta por un argumento fundamental: los Diablos Rojos pelean un lugar para México en el Mundial de Clubes ante la MLS.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

PODRÍAN PRESTARLO PARA LA FINAL

Por eso, el permiso será para el torneo de la confederación, que se podría extender para la Final en caso de que avance Toluca, pero no para la Liguilla, donde hay otros clubes que perdieron futbolistas en apoyo a la Selección, como Chivas que cedió a cinco.

ENTRENAN EN LA CAPITAL MEXIQUENSE

Alexis y Gallardo tomaron unos días de vacaciones tras el fin del torneo regular, pero en lugar de reportar a la concentración de Selección Mexicana que oficialmente inicia mañana, entrenaron ayer por separado en Toluca, con el uniforme escarlata, para estar a tono con el equipo que buscará ganar la Semifinal mañana.

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

LOS DIABLOS REQUIEREN LA VICTORIA

El juego de Vuelta por la gran Final de la Champions Cup de la Concacaf se celebrará mañana en la cancha del Estadio Nemesio Díez, con ventaja del LAFC que logró un 2-1 en la Ida de último minuto.

Toluca debe ganar para avanzar, si es 1-0 tiene el boleto, un 2-1 manda a tiempo extra y una victoria por la mínima con más goles le da el boleto a Los Ángeles, pues el criterio de desempate en el torneo regional son los goles de visita