Los números de Marcel Ruiz desde su regreso: ¿le alcanzará para el Mundial?

El momento que atraviesa Marcel Ruiz es positivo, pero aún está lejos de su mejor versión. Su propio técnico, Antonio Mohamed, lo reconoció: "no viene con tanto ritmo". Aun así, su evolución es evidente partido a partido. La gran pregunta es inevitable: ¿le alcanzará para llegar al Mundial de 2026?

Tras sufrir una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y daño en el menisco de la rodilla derecha el pasado 11 de marzo, Marcel tomó una decisión arriesgada: evitar el quirófano con tal de no renunciar a su sueño mundialista. Desde entonces, ha disputado cinco encuentros en los que su progreso ha sido gradual, pero claro.

Marcel Ruiz | MEXSPORT

El regreso de Marcel Ruiz

Su reaparición fue ante el LA Galaxy, en un regreso que generó dudas. Se le veía inseguro, soltando rápido el balón y evitando el contacto. Jugó 17 minutos y completó 13 pases, todos en corto.

Días después, frente al América, dio señales de mejora. En 27 minutos, firmó 28 pases precisos de 30 intentos y se animó incluso a cambiar de juego con tres envíos largos de costado a costado.

En la sorpresiva derrota ante Mazatlán, Marcel disputó su tercer partido, ya como titular. Jugó 60 minutos antes de ser expulsado en una jugada polémica que no parecía roja. Más allá de eso, fue un duelo importante: volvió a barrer, a meter la pierna y, sobre todo, a recuperar confianza.

Marcel Ruiz, jugador de Toluca, ante Mazatlán | IMAGO7

El salto más evidente llegó en las semifinales de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, nuevamente ante el Los Angeles FC. A pesar de la derrota, muchos lo consideraron el mejor jugador de Toluca. Completó 88 de 95 pases, realizó cinco cambios de orientación y hasta se animó a enviar su primer centro desde su regreso.

Finalmente, en su actuación más reciente, en la derrota 1-0 ante Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, volvió a asumir el rol protagónico en el mediocampo y completó por primera vez los 90 minutos. Registró 87 pases precisos, intentó 12 envíos largos, probó con un par de disparos y compitió incluso en el juego aéreo.

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Llegará al Mundial 2026?

Sin duda, Marcel Ruiz es un futbolista de gran calidad, pero su carrera contra el tiempo sigue abierta. La decisión final pasará por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien ya lo dejó fuera de una reciente convocatoria de jugadores locales para los partidos de preparación rumbo al 2026.