Manchester City rescata empate dramático ante el Everton y abre camino al Arsenal por el título

Manchester City dejó ir una posibilidad grande de seguir presionando al Arsenal en la cima de la Premier League en el cierre de la temporada; los dirigidos de Pep Guardiola no pudieron sostener la ventaja y al final terminó empatando de manera dramática a tres tantos con formidable actuación de Doku.

¿Cómo fue el partido?

Los Ciudadanos iniciaron arremetiendo sobre el marco de Jordan Pickford; sin embargo, hasta la media hora simplemente no se podía gestar la anotación. Al minuto 38 Cherki se perdía la más importante: el mediocampista la mandaba el esférico por las nubes tras un centro desde la banda de la izquierda.

Manchester City empata con Everton l AP

Y antes, del descanso llegaría Doku con un zapatazo con la zurda y la mandaba al ángulo para abrir el marcador que se hacia más espectacular con el vuelo del arquero y la visita ya lo ganaba para irse al entretiempo con la ventaja. Michael Keane se llevaría la cartulina amarilla para irse al descanso.

Everton intentaba a cuenta gota quienes parecía que no encontraban el camino y claro ejemplo de ello fue Dewsbury-Hall quien sacó un potente disparo, desesperado, y mandaba el esférico muy por encima del arco; pero, los locales mandaba señales de despertar.

Everton soñaba ante Manchester City l AP

Al 54’ Doku lanzaba centro que se iba de largo y el Manchester City se perdía otra importante. Ndiaye saca disparo desde el filo del área grande que Donnarumma tapaba y era una de las más peligrosas para el Everton, esto al minuto 61 y el camino empezaba a abrirse.

Al 64’ Ndiaye se pierde una clara dentro del área que Donnarumma tapa y evita el empate y posteriormente llegaría el empate por conducto de Barry aprovechando falla defensiva para definir ante una comparecencia dentro del área. Jake O'Brien conectaba de cabeza para poner la voltereta en el marcador en el 73’.

En el minuto 81 Barry simplemente empujaba el esférico tras un pase servido dentro del área que se compaginó con un desvío por la defensiva y el Everton soñaba. Haaland aparecía para descontar mostrando su potencia para dejar a la defensiva y define sobre la salida de Pickford.

Haaland ante Everton l AP

¿Cómo está la situación en la cima?