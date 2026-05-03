Everton vs Manchester City: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 35 de la Premier League?

El Everton se enfrentará al Manchester City en un emocionante partido de la Premier League correspondiente a la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 4 de mayo de 2026 a las 13:00 horas en el Hill Dickinson Stadium. El árbitro designado para dirigir este importante duelo será Michael Oliver, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un enfrentamiento que promete grandes emociones.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido ante Arsenal | AP

El Everton llega a este encuentro en un momento complicado tras sumar solo 4 puntos de los últimos 15 posibles. Los Toffees vienen de sufrir dos derrotas consecutivas: cayeron ante West Ham United (2:1) el 25 de abril y previamente perdieron el derbi de Merseyside contra Liverpool (1:2) el 19 de abril. Anteriormente, consiguieron un empate frente al Brentford (2:2) el 11 de abril. Su última victoria fue un contundente triunfo por 3:0 ante el Chelsea el 21 de marzo, seguido de una derrota por 2:0 contra el Arsenal el 14 de marzo. Por su parte, el Manchester City atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas. Los Citizens vienen de imponerse al Southampton (2:1) en la Copa FA el 25 de abril, y anteriormente vencieron al Burnley (0:1) el 22 de abril. Destacan sus importantes victorias ante el Arsenal (2:1) el 19 de abril y Chelsea (0:3) el 12 de abril, además de una contundente goleada por 4:0 al Liverpool en la Copa FA el 4 de abril.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Manchester City. En sus últimos cinco enfrentamientos, los Citizens han conseguido cuatro victorias y un empate. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 18 de octubre de 2025, con victoria para el Manchester City por 2:0 como local. En su anterior visita al estadio del Everton, el 19 de abril de 2025, el City también se impuso por 0:2. El único partido en el que el Everton logró sacar un punto fue el 26 de diciembre de 2024, cuando empataron 1:1 en el Etihad Stadium. Anteriormente, el Manchester City venció al Everton por 2:0 el 10 de febrero de 2024 y por 1:3 el 27 de diciembre de 2023, demostrando su superioridad en los enfrentamientos directos durante los últimos años.

Dwight McNeil se ha consolidado como la figura más destacada del Everton esta temporada. El mediocampista inglés ha sido fundamental en la creación de juego de los Toffees, destacándose por su capacidad para generar oportunidades de gol y su precisión en los centros desde la banda izquierda. Su visión de juego y habilidad para los tiros libres lo convierten en una amenaza constante para la defensa del Manchester City. Por parte de los visitantes, Antoine Semenyo ha sido la revelación del equipo de Guardiola en esta campaña. El delantero ha demostrado una notable capacidad goleadora y una excelente adaptación al sistema de juego del City. Su velocidad y potencia física le permiten ser letal en los contraataques, mientras que su habilidad para el juego combinativo lo hace perfecto para el estilo de posesión que caracteriza al equipo. Semenyo buscará aprovechar las posibles debilidades defensivas del Everton para aumentar su cuenta goleadora en este partido.

Trofeo de la Premier League | AP

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