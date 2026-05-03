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Empelotados

"Burro y corrupto": Fernando Guerrero explota contra 'Paco' Chacón en redes sociales

Fernando Guerrero y Francisco Chacón | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:51 - 03 mayo 2026
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Los analistas arbitrales de Televisa y TV Azteca se dijeron de todo

La tensión entre los analistas arbitrales alcanzó un punto crítico tras la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Fernando 'Cantante' Guerrero, actual integrante de TUDN, lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales dirigida a Francisco Chacón, analista de TV Azteca, cuestionando no solo su capacidad técnica, sino también su integridad profesional.

Fernando 'Cantante' Guerrero | IMAGO7

La controversia se originó a partir del análisis que Chacón realizó sobre un polémico gol de las Chivas en el encuentro disputado ayer en Nuevo León, donde los Tigres se impusieron 3-1.

FERNANDO GUERRERO ACUSA DE CORRUPTO A FRANCISCO CHACÓN

Guerrero no se guardó nada y utilizó su cuenta de X para señalar errores puntuales en la interpretación de las jugadas por parte de Chacón. Según el exárbitro de TUDN, su contraparte en la televisora del Ajusco ni siquiera identificó correctamente a los protagonistas de las acciones físicas en el campo.

"Que risa da el analista arbitral que no sabe ni a quién le dio la patada Marín de Chivas; dice que fue a Joaquim y nada que ver... fue a Rómulo de Tigres", expresó Guerrero en su publicación.

Además de los errores en el análisis deportivo, el 'Cantante' arremetió contra las faltas ortográficas de Chacón, ironizando sobre su redacción: "Lo peor es que escribe con las patas. Se escribe ENHORABUENA, no 'en hora buena'".

El ataque escaló rápidamente de lo profesional a lo personal. Guerrero cerró su mensaje con calificativos contundentes sobre la trayectoria de Chacón dentro del arbitraje mexicano, tildándolo de "burro" y lanzando una grave acusación sobre su pasado en las canchas.

"Así como es de burro para escribir, era de burro y corrupto para arbitrar", sentenció Guerrero, finalizando su publicación con el apodo "Mi tobogán de piojos".

CHACÓN RESPONE A EL CANTANTE

Fiel a su estilo provocador, Francisco Chacón no tardó en responder a las descalificaciones de Guerrero con un mensaje cargado de sarcasmo. El analista de TV Azteca minimizó los ataques del 'Cantante', sugiriendo que estos solo son un intento por ganar relevancia en los medios.

"Es admirable el esfuerzo que hace para que alguien note que existe", escribió Chacón en sus redes sociales, añadiendo de forma irónica que no gastaría tiempo en contestar formalmente: "carezco del tiempo y el de la inteligencia para entenderlo".

Chacón también lanzó un dardo personal al mencionar que, a pesar de su posición actual, Guerrero no ha perdido su esencia de origen. "Su esfuerzo por encajar es notable, pero es una pena que, por más que suba, su esencia siga perteneciendo a la cuna de donde viene", sentenció antes de despedirse con un "besos en el sin esquinas mi querido Gasparín".

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