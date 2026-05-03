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Futbol

¿Hormiga y Lamine Yamal compañeros? Esto dijo el delantero de Chivas

Lamine Yamal y Armando 'Hormiga' González | AP/IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:04 - 03 mayo 2026
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En una entrevista con Sport, el ariete mexicano comentó sobre dar el salto al viejo continente

Armando 'Hormiga' González se convirtió en el delantero mexicano del momento, no solo por sus grandes actuaciones, sino por su forma de ser dentro y fuera del campo. El ariete de las Chivas fue el jugador sub 23 con más goles en el mundo, por encima de Lamine Yamal, futbolista ya consolidado con España y Barcelona.

En ese contexto, el futbolista rojiblanco sostuvo una charla con Sport, en la que destacó el nivel del joven jugador ibérico. La Hormiga comentó que le gustaría dar el salto al Viejo Continente y, por qué no, jugar con Lamine Yamal.

"Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito", comentó González.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el Barcelona?

Pese a que Armando González ha mostrado que tiene un amor especial por el Atlético de Madrid, el ariete del Guadalajara no le hizo el feo al Barcelona. La Hormiga agregó que buscará dar el salto a Europa tras el Mundial, y Cataluña es uno de sus destinos predilectos.

"El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido", aseveró.
Lamine Yamal en un partido con el Barcelona l AP

Chicharito, el ídolo de la Hormiga

Todo el mundo sueña, y los futbolistas también logran cumplir los suyos. Uno de los tantos sueños que Armando González logró cumplir dentro del balompié fue jugar con su ídolo: Javier 'Chicharito' Hernández.

"Tuve la oportunidad de tener como compañero a mi ídolo de niño, 'Chicha', Javier Hernández. Me ayudó mucho a crecer y le estoy muy agradecido. Tengo una relación muy buena. Siempre está pendiente de mí, viendo cómo puede ayudarme. A veces me manda mensajes, me aconseja. Me siento muy feliz de que me haya tomado como pupilo. Estoy muy agradecido por eso", sentenció. 

Hormiga y Chicharito | IMAGO7
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