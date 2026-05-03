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Futbol

¿Regresa la Gi-Ji? Santiago Giménez recuerda su dupla con Raúl Jiménez en Selección Mexicana

Santiago Giménez y Raúl Jiménez| IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:26 - 03 mayo 2026
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El delantero del AC Milan comentó que él siempre se sintió cómodo con el ariete del Fulham

El aficionado mexicano sueña con una participación histórica en la Copa del Mundo 2026, aunque los resultados recientes mantienen el escepticismo con respecto al Tricolor. Una de las grandes dudas con respecto al equipo de Javier Aguirre es quién será el delantero titular, con nombres sobre la mesa como Armando 'Hormiga' González, Raúl Jiménez o Santiago Giménez.

En entrevista con Apuntes de Rabona, el delantero del AC Milan comentó sobre los encuentros que jugó junto a Raúl en la Selección Mexicana. El exjugador de Cruz Azul agregó que él siempre se sintió cómodo con esa dupla, y que mostró grandes dividendos desde el comienzo. 

"En la era de Javier empezamos jugando los dos y empezamos ganando todos los partidos que nos tocó jugar juntos. Después nos tocó jugar la Nations League también juntos y ganamos la Nations League; en la Copa Oro, el primer partido que jugamos juntos, yo le doy la asistencia a Raúl, él hace gol y ganamos ese partido", agregó Santi.

Santiago Giménez y Raúl Jiménez | MEXSPORT

¿Por qué desapareció la dupla entre Raúl y Santiago?

Pese a los buenos dividendos que mostró la llamada ‘Gi-Ji’ en los primeros partidos, Santiago Giménez cree que la dupla terminó por una molestia de Aguirre. El rossonero recordó el segundo partido de la Copa Oro 2025, ante Surinam, en el que solamente Raúl jugó de titular. 

"Y al segundo partido, yo creo que a partir de ahí no volvimos a jugar juntos nunca más. Creo que Aguirre se enojó en un momento porque teníamos para definir y nos buscábamos el uno al otro y de ahí como que ya no lo volvió a intentar. Pero bueno, si le toca jugar a él, yo lo voy a apoyar, si me toca jugar a mí, sé que él me va a apoyar", agregó Santi.
Santiago Giménez y Raúl Jiménez, delanteros de la Selección Mexicana | IMAGO7

Tricolor plagado de '9'

Además de los dos delanteros natos en Europa, Javier Aguirre tendrá '9' de donde elegir para la Copa del Mundo. En la prelista de México con jugadores de la Liga MX, La Hormiga y Guillermo Martínez fueron convocados.

Para Giménez, el hecho de contar con delanteros en buen momento será importante para la justa veraniega. "Entonces, qué mejor que eso, que la Selección tenga nueves de dónde agarrar".

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO7
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