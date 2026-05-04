Rodolfo Cota protagoniza error, en gol de Uriel Antuna, en el América vs Pumas

El América se fue al descanso con el marcador en contra de 2-1 ante Club Universidad ; sin embargo, los reflectores apuntaron a Rodolfo Cota como el principal causante de que los locales se fueran a los vestidores con la desventaja parcial.

¿Qué sucedió?

En los últimos minutos del juego en el Estadio Banorte Jordan Carrillo, quien fue un constante orquestador de peligro, sacó un potente disparo desde media distancia que no fue tapado de la mejor manera por el guardameta y dejó el balón a merced en el área.

Uriel Antuna ante el América l MEXSPORT

Tras quedarse el balón a la deriva Uriel Antuna aprovecho y empalmó el esférico para mandarla al fondo de las redes. En dicha jugada, al parecer hubo un pequeño desvío, pero Cota detuvo el esférico con el cuerpo que derivó el balón flotando sobre el césped y por consiguiente el gol.

Previamente, Pumas se había adelantado en los primeros minutos por conducto de Juninho, Isaías Violante puso el empate para desatar la locura en el Estadio Banorte y terminó con Uriel Antuna en los primeros 45 minutos y propina.

Uriel Antuna ante el América l Miguel Pontón

Lesionas debilitaron al América

El lateral del conjunto azulcrema, Cristian Borja, tuvo que retirarse del duelo de Liguilla ante Universidad Nacional, la baja se sumó a la de Brian Rodríguez previamente debido a problemas musculares que lo marginaron.

Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7

De acuerdo con información de TUDN la ausencia del extremo, se debe a una sobrecarga muscular y, aunque se especulaba que podría ver acción, el cuerpo técnico del conjunto azulcrema decidió no arriesgarlo esta noche con miras a tenerlo listo para la Vuelta.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

Sin embargo, ahí no paró para la segunda parte Sebastián Cáceres también se vio afectado y tuvo que abandonar el terreno de juego y el América prácticamente quedó desahuciado ante los movimiento dentro de la cancha con importantes jugadores.