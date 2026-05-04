Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡América, con vida! Polémicos penaltis le dan esperanza a las Águilas ante Pumas

Las Águilas luchan por el título del CL26, pero ya ven hacia el futuro
Emiliano Arias Pacheco 19:18 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los disparos desde los 11 pasos le permitieron empatar al equipo de André Jardine

¡Qué Clásico Capitalino! América y Pumas recordaron que su rivalidad va más allá de un simple partido y le regalaron al Estadio Azteca un partido digno de su majestuosa historia. Sin embargo, como es costumbre cuando las Águilas se enfrentan a Universidad Nacional, la polémica estuvo presente.

Pese a que los dirigidos por Efraín Juárez dominaron el marcador por casi toda la segunda mitad, Luis Enrique Santander se volvió en un protagonista. Al minuto 75, el central fue al VAR y decidió sancionar un penalti en favor de las Águilas, tras una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado.

Henry Martín tomó el balón y terminó con una racha de 350 días sin gol, y puso el 2-3 en el marcador. Con la vehemencia del momento, el equipo de André Jardine buscó el empate a como diera lugar, y tuvo otra polémica recompensa.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo penalti entre América y Pumas?

El vendaval amarillo tuvo su recompensa al 83', cuando el central mexicano marcó un segundo penalti en favor de las Águilas. Sin embargo, dicha marcación fue más polémica que la anterior, pues antes de la falta sobre Henry Martín, hubo una infracción por parte de Raphael Veiga sobre Pablo Bennevendo.

Santander no acudió al VAR y solamente se quedó con la infracción de Nathan Silva sobre el capitán de las Águilas. Alejandro Zendejas tomó el balón y empató el partido, resultado que fue el definitivo. 

Contacto de Veiga sobre Bennevendo | Captura de pantalla

Todo se definirá en Ciudad Universitaria

Tras el empate en el Banorte, ambos equipos buscarán su pase a las Semifinales en el Estadio Olímpico Universitario. Los pupilos de André Jardine intentarán hacer lo que no pudieron en la temporada regular: ganar en CU.

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clásico Capitalino fue un espectáculo puro, con un empate de 3-3, con un gran mérito para el América que resurgió de la desventaja de dos tantos para seguir con vida en la eliminatoria.

Alejandro Zendejas, jugador del América | IMAGO7
Lo Último
20:10 Más polémicas en el América vs. Pumas: reclaman falta previa en el penal del empate de las Águilas
20:03 ¿Molesto? Efraín Juárez evita saludo de André Jardine tras el Clásico Capitalino
19:57 Denuncian a director técnico en Argentina por acoso y maltrato
19:50 ¡Se quedó con sed! Antonelli no pudo festejar con champagne por prohibición de Estados Unidos
19:48 Los mejores memes del América vs. Pumas que hicieron estallar las redes
19:29 ¡Oficial! Figura de Tigres se pierde el resto de la Liguilla
19:24 Henry Martín vuelve anotar con América 350 días después
19:22 “¡A muerte con este club!”: Vinícius Jr. lanza mensaje tras triunfo del Real Madrid
19:20 ¡El rey del Big Six! Michael Carrick, el culpable del excelente cierre del Manchester United
19:18 ¡Animal de Liguilla! América viene de atrás y empata a Pumas en la Ida de Cuartos de Final