¡América, con vida! Polémicos penaltis le dan esperanza a las Águilas ante Pumas

¡Qué Clásico Capitalino! América y Pumas recordaron que su rivalidad va más allá de un simple partido y le regalaron al Estadio Azteca un partido digno de su majestuosa historia. Sin embargo, como es costumbre cuando las Águilas se enfrentan a Universidad Nacional, la polémica estuvo presente.

Pese a que los dirigidos por Efraín Juárez dominaron el marcador por casi toda la segunda mitad, Luis Enrique Santander se volvió en un protagonista. Al minuto 75, el central fue al VAR y decidió sancionar un penalti en favor de las Águilas, tras una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado.

Henry Martín tomó el balón y terminó con una racha de 350 días sin gol, y puso el 2-3 en el marcador. Con la vehemencia del momento, el equipo de André Jardine buscó el empate a como diera lugar, y tuvo otra polémica recompensa.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo penalti entre América y Pumas?

El vendaval amarillo tuvo su recompensa al 83', cuando el central mexicano marcó un segundo penalti en favor de las Águilas. Sin embargo, dicha marcación fue más polémica que la anterior, pues antes de la falta sobre Henry Martín, hubo una infracción por parte de Raphael Veiga sobre Pablo Bennevendo.

Santander no acudió al VAR y solamente se quedó con la infracción de Nathan Silva sobre el capitán de las Águilas. Alejandro Zendejas tomó el balón y empató el partido, resultado que fue el definitivo.

Contacto de Veiga sobre Bennevendo | Captura de pantalla

Todo se definirá en Ciudad Universitaria

Tras el empate en el Banorte, ambos equipos buscarán su pase a las Semifinales en el Estadio Olímpico Universitario. Los pupilos de André Jardine intentarán hacer lo que no pudieron en la temporada regular: ganar en CU.

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clásico Capitalino fue un espectáculo puro, con un empate de 3-3, con un gran mérito para el América que resurgió de la desventaja de dos tantos para seguir con vida en la eliminatoria.