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Futbol

“¡A muerte con este club!”: Vinícius Jr. lanza mensaje tras triunfo del Real Madrid

Vinícius Jr. fue el autor de los goles de la victoria a domicilio | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:22 - 03 mayo 2026
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El brasileño reaccionó en redes luego de la victoria ante Espanyol, resultado que evitó el título inmediato del Barcelona

El cierre de LaLiga sigue al rojo vivo, y el Real Madrid se encargó de aplazar la coronación del Barcelona tras vencer 0-2 al Espanyol. Luego del encuentro, Vinícius Jr. utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que rápidamente encendió a la afición merengue.

El mensaje de Vinícius

Tras el resultado, el atacante brasileño dejó clara su postura y compromiso con el club blanco con un mensaje breve, pero contundente:

A muerte con este club. Hay que seguir! Volveremos a lo más alto

Las palabras del futbolista reflejan la mentalidad competitiva del vestidor madridista, que, pese a no depender de sí mismo, mantiene la presión en la lucha por el título.

Real Madrid vs Espanyol | AP

Todo se define en el Clásico

Con este resultado, el Barcelona aún tiene la posibilidad de consagrarse campeón en la siguiente jornada, nada menos que en una nueva edición del Clásico Español.

Si el conjunto blaugrana logra imponerse a su acérrimo rival, asegurará el título de liga, añadiendo aún más tensión y expectativa a uno de los partidos más importantes del futbol mundial.

Real Madrid vs Espanyol | AP
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