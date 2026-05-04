Kahn cuestiona el encaje de Klopp en el Real Madrid: "es un conjunto de superestrellas"

El nombre de Jürgen Klopp ha sonado con fuerza en los últimos días como uno de los posibles sucesores en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, una voz autorizada del futbol alemán, Oliver Kahn, ha expresado sus serias dudas sobre la viabilidad de este fichaje.

El legendario exportero del Bayern Múnich y de la Selección Alemana considera que el estilo de gestión del técnico podría entrar en conflicto con la dinámica actual del vestuario madridista, donde el poder de los jugadores parece prevalecer sobre el del entrenador.

Jurgen Klopp, en su etapa en Liverpool | AP

¿Qué dijo Oliver Kahn?

"No sé si yo haría eso si fuera Jürgen Klopp. ¿Encajan el Real Madrid y Jürgen Klopp?", se preguntó Kahn durante su intervención en Sky Alemania. El exguardameta argumenta que la filosofía del actual entrenador del Liverpool se basa en el desarrollo y la construcción de proyectos a largo plazo. "Jürgen es de los que les gusta desarrollar, construi", afirmó.

Kahn fue especialmente crítico con la plantilla del club blanco, a la que describió con dureza. "Además, él trabaja con un sistema definido. El Real Madrid es algo completamente distinto. Es un conjunto de individuos, un conjunto de superestrellas que se niegan rotundamente a que se les imponga cualquier concepto", sentenció.

Jurgen Klopp, en su etapa en Liverpool | AP

Utilizó a Xabi Alonso

Para finalizar su análisis, Kahn utilizó el ejemplo de Xabi Alonso para ilustrar el desafío que supone dirigir al equipo merengue.

"Lo vimos con Xabi Alonso. La clave está en si, como entrenador, tienes el respeto, puedes conectar con los jugadores, manejar a las grandes estrellas y convencerlas del sistema que pretendes implementar", concluyó.