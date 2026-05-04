Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Kahn cuestiona el encaje de Klopp en el Real Madrid: "es un conjunto de superestrellas"

Jürgen Klopp | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:40 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El legendario arquero alemán comentó sobre los supuestos rumores del entrenador

El nombre de Jürgen Klopp ha sonado con fuerza en los últimos días como uno de los posibles sucesores en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, una voz autorizada del futbol alemán, Oliver Kahn, ha expresado sus serias dudas sobre la viabilidad de este fichaje.

El legendario exportero del Bayern Múnich y de la Selección Alemana considera que el estilo de gestión del técnico podría entrar en conflicto con la dinámica actual del vestuario madridista, donde el poder de los jugadores parece prevalecer sobre el del entrenador.

Jurgen Klopp, en su etapa en Liverpool | AP

¿Qué dijo Oliver Kahn?

"No sé si yo haría eso si fuera Jürgen Klopp. ¿Encajan el Real Madrid y Jürgen Klopp?", se preguntó Kahn durante su intervención en Sky Alemania. El exguardameta argumenta que la filosofía del actual entrenador del Liverpool se basa en el desarrollo y la construcción de proyectos a largo plazo. "Jürgen es de los que les gusta desarrollar, construi", afirmó.

Kahn fue especialmente crítico con la plantilla del club blanco, a la que describió con dureza. "Además, él trabaja con un sistema definido. El Real Madrid es algo completamente distinto. Es un conjunto de individuos, un conjunto de superestrellas que se niegan rotundamente a que se les imponga cualquier concepto", sentenció.

Jurgen Klopp, en su etapa en Liverpool | AP

Utilizó a Xabi Alonso

Para finalizar su análisis, Kahn utilizó el ejemplo de Xabi Alonso para ilustrar el desafío que supone dirigir al equipo merengue.

"Lo vimos con Xabi Alonso. La clave está en si, como entrenador, tienes el respeto, puedes conectar con los jugadores, manejar a las grandes estrellas y convencerlas del sistema que pretendes implementar", concluyó.
Xabi Alonso en Madrid | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Real Madrid
Lo Último
20:10 Más polémicas en el América vs. Pumas: reclaman falta previa en el penal del empate de las Águilas
20:03 ¿Molesto? Efraín Juárez evita saludo de André Jardine tras el Clásico Capitalino
19:57 Denuncian a director técnico en Argentina por acoso y maltrato
19:50 ¡Se quedó con sed! Antonelli no pudo festejar con champagne por prohibición de Estados Unidos
19:48 Los mejores memes del América vs. Pumas que hicieron estallar las redes
19:29 ¡Oficial! Figura de Tigres se pierde el resto de la Liguilla
19:24 Henry Martín vuelve anotar con América 350 días después
19:22 “¡A muerte con este club!”: Vinícius Jr. lanza mensaje tras triunfo del Real Madrid
19:20 ¡El rey del Big Six! Michael Carrick, el culpable del excelente cierre del Manchester United
19:18 ¡Animal de Liguilla! América viene de atrás y empata a Pumas en la Ida de Cuartos de Final