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Futbol

¿Mourinho llega al Real Madrid? El técnico portugués rompe el silencio

En la mira del Real Madrid. En entrevista exclusiva con RÉCORD, la joya del Pachuca, Elías Montiel confesó la plática que tuvo con Florentino Pérez, Presidente del conjunto merengue, durante la premiación de la Copa Intercontinental del 2024, en donde el canterano de los Tuzos se llevó el Balón de Bronce del torneo.
Axel Fernández
Axel Fernández 08:36 - 01 mayo 2026
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Pese a tener un vínculo con el Benfica, The Special One suena para poner orden en el cuadro merengue

"Nadie me ha hablado". José Mourinho, actual técnico del Benfica, desmintió categóricamente cualquier contacto con el Real Madrid de cara a la temporada 2026-27.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

¿Qué dijo José Mourinho?

En rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Famalicão, en la Primeira Liga, el entrenador portugués abordó los rumores que lo vinculan con un posible regreso al club blanco.

"Puedo garantizar que nadie del Real Madrid ha hablado conmigo", afirmó Mourinho de manera contundente.

Llevo muchos años en el futbol, como vosotros en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero no hay nada con el Real Madrid
Mourinho festeja el gol de Trubin contra el Real Madrid | AP

Tampoco cerró la puerta

Al ser consultado sobre una posible salida del Benfica este verano, The Special One se mantuvo firme en su postura actual: "no puedo decir nada más".

Como le dije a tu compañero, sobre el Real Madrid, nada. Y sobre el Benfica, ya conocéis la situación. Me queda un año de contrato y eso es todo
Vini recibió palabras por parte de Mourinho | AP

Los números de Mou con el Real Madrid

Durante su etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió un total de 178 partidos oficiales. De esos encuentros, ganó 128, empató 28 y perdió 22, logrando un impresionante porcentaje de victorias cercano al 72 por ciento. Bajo su mando, el equipo marcó 475 goles y recibió 168, mostrando un estilo ofensivo muy potente combinado con solidez competitiva.

En cuanto a títulos, el portugués conquistó 3 trofeos con el club: una La Liga (2011-12, con récord de 100 puntos), una Copa del Rey (2010-11) y una Supercopa de España (2012). Además, llevó al equipo a tres semifinales consecutivas de la UEFA Champions League, rompiendo una racha previa de eliminaciones tempranas en el torneo.

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