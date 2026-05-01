Endrick revela su momento más difícil en Real Madrid: “Tenía miedo y lloré varias veces”

El delantero brasileño Endrick compartió detalles sobre uno de los momentos más complejos de su carrera reciente, recordando una lesión muscular que lo alejó de las canchas por más de tres meses. Actualmente cedido en el Olympique de Lyon, el atacante también habló de su objetivo de disputar la Copa del Mundo con la selección de Brasil.

En entrevista con The Guardian, el joven futbolista explicó el impacto emocional que tuvo la lesión, así como su evolución personal frente a la presión mediática. Además, sorprendió al expresar su deseo de que su hijo no se dedique al fútbol profesional, al considerar que es un entorno exigente.

Los momentos más duros en Madrid

Durante su etapa en el conjunto español, Endrick sufrió una rotura en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha, lo que lo mantuvo fuera de actividad durante varios meses. El jugador describió este periodo como un desafío tanto físico como mental.

“Tuve una lesión complicada y perdí mucho tiempo. Me mantuvo alejado de muchos entrenamientos y partidos. No pude competir”, señaló el delantero. “Cuando te lesionas, lo pierdes todo. Pierdes la oportunidad de luchar por un puesto. Sí, tenía mucho miedo”, añadió el delantero.

El atacante brasileño confesó que la incertidumbre sobre su recuperación fue uno de los aspectos más difíciles de afrontar. “Lloré varias veces, es algo que uno hace en privado. No sabía cómo afrontar mi lesión ni qué esperar. No sabes si vas a recaer o volver más débil, eso te afecta mucho”, explicó.

Endrick busca salir del Real Madrid | AP

Aprendizaje, apoyo y el objetivo del Mundial

Más allá de la adversidad, Endrick destacó el respaldo recibido por parte de sus compañeros en el Real Madrid. Mencionó de manera especial a Jude Bellingham, quien lo ayudó en su proceso de adaptación. “Me hizo sentir bienvenido, intentaba hablar conmigo en español y darme consejos”, afirmó.

Asimismo, subrayó la influencia del mediocampista Luka Modrić, a quien consideró una de las figuras más importantes en su desarrollo dentro del club. “Fue el jugador que más me impresionó. Aprendí mucho de él, siempre me daba consejos”, indicó.

Endrick saldrá del Real Madrid en este invierno | AP

Con la mira puesta en el Mundial

Finalmente, Endrick dejó claro su principal objetivo a corto plazo es, disputar la Copa del Mundo con Brasil. “Mi mayor deseo es jugar el Mundial, necesito estar ahí. Para lograrlo, debo hacer bien mi trabajo en el Lyon. Estoy concentrado en eso”, concluyó el atacante, quien busca consolidarse y aportar a su selección nacional en futuras competiciones internacionales.