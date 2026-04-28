A 44 días del Mundial: La atajada de Memo Ochoa a Neymar en Brasil 2014, que la FIFA comparó con la 'Atajada del Siglo' de Gordon Banks

Pocos son los momentos que puede presumir la Selección Mexicana en sus enfrentamientos contra Brasil. Históricamente, la Verdeamarela ha sido muy superior, aunque el Tri tiene partidos memorables como las Finales de la Copa Confederaciones 1999 y de la Copa Oro 2003, y en la categoría Sub-23, la Final de los Juegos Olímpicos Londres 2012.

No obstante, en la Copa del Mundo, México nunca ha podido celebrar una victoria. Su mejor resultado hasta ahora es el empate sin goles en la Fase de Grupos en Brasil 2014, encuentro en el cual Guillermo Ochoa fue la figura con varias atajadas.

Entre las intervenciones del guardameta, la más recordada es el manotazo para evitar el gol de cabeza de Neymar. Dicha acción encumbró a Paco Memo como un arquero de relevancia internacional y salió del Ajaccio al Málaga en LaLiga tras el Mundial.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

¿Cómo fue la gran atajada de Ochoa a Neymar?

Justo después de un disparo de Héctor Herrera que Julio César desvió, pero que el cuerpo arbitral concedió como saque de meta y no como tiro de esquina, Brasil tuvo una de sus mejores ofensivas en ese inicio del partido que no terminó en gol casi de milagro.

Al minuto 25, Neymar apareció por la banda izquierda y mandó un centro que Paulinho no pudo rematar. El esférico llegó hasta Dani Alves, cuyo servicio a la espalda de los centrales encontró a su entonces compañero de Barcelona, quien le ganó el espacio a Paul Aguilar y se elevó por encima de Rafael Márquez. Fue la mano salvadora de Ochoa la que sacó el balón en la línea y evitó el 1-0.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

La FIFA la comparó con la 'Atajada del Siglo'

La acción de Ochoa tuvo tal impacto que incluso años después la propia FIFA la enalteció como una de las mejores acciones de los Mundiales. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el organismo comparó al arquero mexicano con Gordon Banks.

El británico fue el protagonista de la llamada 'Atajada del Siglo', cuando le negó el gol a Pelé en la Jornada 2 de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo México 1970. A pesar de esa gran acción, Banks no pudo evitar la derrota 1-0 de la Selección de Inglaterra contra la Canarinha, que se impuso gracias al tanto de Jairzinho en el Estadio Jalisco.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

"Banks se lo negó a Pelé en 1970 Y 44 años después... Ochoa a Neymar", escribió en junio de 2020 la FIFA en su cuenta oficial de X, en la cual compartió el video de la atajada del arquero mexicano.