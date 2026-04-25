Eder Militao fuera del Mundial, según fuentes

A menos de tres meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, las cosas van mal y de malas para múltiples jugadores que han sufrido lesiones, ahora, todo parece indicar que el brasileño jugador del Real Madrid, Eder Militao, se unirá a la lista, tras una recaída en la última semanas.

Lesión de Militao vs Celta I AP

¿Qué le pasó a Militao?

El defensor brasileño regresó a las canchas tras una baja de largos meses por un problema en su bíceps femoral, pero todo parece indicar que las molestias han regresado y el jugador tendría que pasar por el quirófano, situación que lo alejaría del sueño mundialista con Brasil.

Según fuentes cercanas al jugador, este sintió algunas molestias el pasado martes, cuando el Real Madrid enfrentó al Alavés, situación que provocó su salida durante el primer tiempo del juego. Pese a que al principio no se detectó un problema de ‘gravedad’, un segundo diagnóstico parece haber mostrado lo peor.

Éder Militao, jugador del Real Madrid | AP

Todo parece indicar que la cicatriz de su anterior tratamiento se abrió, por lo que requiere de una nueva cirugía que cubra el problema, situación que lo dejaría fuera una vez más con un largo periodo de recuperación, mayor al que resta para que arranque la justa mundialista en la CDMX.

Por el momento Militao no concluirá LaLiga con el equipo Merengue, en las últimas jornadas. En cuanto a la Selección de Brasil, su recuperación será la que dictamine si estará listo o no, pero tras una falta de ritmo y poca participación, Carlo Ancelotti estaría en todo su derecho de dejar fuera al jugador.

Militao causa baja del Real Madrid | AP

Sin Liga y sin Mundial

Militao y el Real Madrid vieron una nueva temporada para el olvido, pues el equipo de la Casa Blanca no logró conseguir su pase a Semifinales de Champions, quedó eliminado temprano en la Copa del Rey, perdió la final de la Supercopa ante el Barcelona y ahora todo parece indicar que LaLiga también está lejos de su alcance.

Por otro lado, Brasil cerró su participación rumbo al Mundial con un amistoso contra Panamá el 31 de mayo, duelo que será la fecha límite para Miltao de tener posibilidades de sumarse a la lista final del estratega italiano.