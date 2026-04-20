¡El favorito del Azteca! Ronaldinho volvió a ser ovacionado en el renovado Estadio Banorte

Ronaldinho volvió al Estadio Azteca más de 10 años después de aquel doblete histórico en la Jornada 14 del Clausura 2015, cuando en su paso por los Gallos Blancos de Querétaro tuvo una de las mejores actuaciones de su estadía en México.

Esta vez el regreso de Dinho fue para ser parte de un partido de leyendas entre México y Brasil, una prueba más para el ahora llamado Estadio Banorte y la capacidad que tendrán para la Copa del Mundo.

Ronaldinho de vuelta en el Estadio Banorte l IMAGO7

Regresó la samba al 'Coloso de Santa Úrsula'

Después del regreso de la Selección Mexicana y dos partidos de las Águilas del América, el Estadio Banorte volvió a tener la presencia de una selección de categoría, aunque esta vez de leyendas con Brasil, compuesto de nombres como Kaká, Adriano y Ronaldinho, con este último siendo de los más aclamados por la afición.

A pesar de no haber contribuido con goles en el marcador, mismo que terminó en derrota de los cariocas, cada que el 10 de los de la verdeamarela tomaba el balón, las gradas se volvían una sede de la alegría, incluso con el cuadro tricolor en el mismo terreno de juego.

Ronaldinho en su paso por México le anotó doblete a América | Imago7

Esto hizo recordar a los fanáticos a aquel 18 de abril de 2015, cuando los Gallos, comandados por Ronaldinho, terminaron goleando a las Águilas, pero en aquella ocasión el jugador brasileño, que en aquel momento usaba el 49, metió un doblete a pesar de haber entrado de cambio, provocando que los aficionados del América también se unieran al apoyo, ovación y a los aplausos que le brindaron los fans visitantes.

Para esta ocasión, el cariño del público ha vuelto a maravillar al que en algún momento fuera Balón de Oro, quién solamente tuvo palabras de agradecimiento para todos.

Lionel Messi abrazando a Ronaldinho l AFP

Le tengo mucho cariño a México, desde que estuve en Querétaro, una época muy linda, muy lindos recuerdos de este estadio, de esta liga de la que fue un placer participar, solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí. Ellos viven en mi corazón.

México venció en su casa

El Estadio Banorte fue escenario de una auténtica fiesta futbolera con el triunfo de México 3-2 sobre Brasil en el Juego de Leyendas. El encuentro reunió a figuras emblemáticas de ambas selecciones, regalando momentos de nostalgia y calidad. Brasil abrió el marcador al minuto 16 con una gran definición de Adriano tras una asistencia de Ronaldinho, pero la respuesta mexicana llegó casi de inmediato, cuando Luis “Matador” Hernández empató al 18’ en una jugada colectiva que involucró a Jared Borgetti y Carlos Salcido.

El partido mantuvo su intensidad con el paso de los minutos y dejó jugadas memorables para la afición. Kaká volvió a poner en ventaja a Brasil al minuto 34 con una brillante acción individual dentro del área, desatando la ovación del público. Sin embargo, antes del descanso, Oribe Peralta apareció al 42’ para marcar de cabeza tras un tiro de esquina, recordando su histórico olfato goleador ante los cariocas y devolviendo la esperanza al equipo mexicano en un duelo cargado de emoción y recuerdos.