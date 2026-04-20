¡Qué reencuentro! Cuauhtémoc Blanco y Emilio Azcárraga se funden en un abrazo previo al Juego de Leyenda

El Juego de Leyendas entre México y Brasil en el Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte— dejó momentos memorables tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de los más destacados fue el emotivo reencuentro entre Cuauhtémoc Blanco y Emilio Azcárraga, quienes se fundieron en un abrazo que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Previo al inicio del encuentro, el histórico ídolo del América saltó al terreno de juego y al ver al dueño de las Águilas se acercó para saludarlo. El gesto fue celebrado por los asistentes y captado por las cámaras, marcando uno de los instantes más significativos de la jornada.

Brasil pega primero en un partido lleno de figuras

En lo deportivo, Brasil fue el primero en golpear en el marcador al minuto 16. Ronaldinho desbordó con su característico estilo, se quitó a Gerardo Torrado y asistió a Adriano, quien definió con calidad ante la salida del arquero mexicano para poner el 1-0.

México reaccionó rápidamente y al minuto 18 logró el empate gracias a Luis 'Matador' Hernández, quien recibió un balón filtrado y definió con una vaselina sobre Julio César, levantando a la afición en el Azteca.

Ronaldinho, exjugador brasileño | IMAGO7

Kaká y Oribe Peralta mantienen el espectáculo

El partido mantuvo un ritmo intenso y al minuto 33 apareció Kaká con una jugada individual, dejando atrás a la defensa mexicana y definiendo con precisión para devolverle la ventaja a Brasil.

Sin embargo, el conjunto mexicano no bajó los brazos y encontró el empate al minuto 40 por conducto de Oribe Peralta, quien remató de cabeza al estilo de su recordado gol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El encuentro también dejó jugadas destacadas, como una gran atajada de Oswaldo Sánchez ante Ronaldinho, quien mostró destellos de su talento, y un disparo de Francisco Palencia que fue controlado por Julio César.