Finales de la NBA; Los Knicks se ponen 2-0 tras vencer a los Spurs en dramático 105-104

Knicks de Nueva York dieron un paso gigantesco rumbo al campeonato al derrotar 105-104 a los Spurs de San Antonio en un auténtico thriller que se definió en los últimos segundos del Juego 2 de las Finales de la NBA. Con este resultado, los neoyorquinos colocaron la serie 2-0 y ahora están a solamente dos victorias de conquistar el título.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Nueva York. Los Spurs mostraron una gran intensidad defensiva y aprovecharon varias pérdidas de balón de los locales para construir una ventaja de hasta 12 puntos durante la primera mitad. La ofensiva texana encontró respuestas constantes y por momentos pareció tener el control absoluto del partido.

Knicks vinieron de atrás ante los Spurs de San Antonio l AP

Knicks vinieron de atrás

Sin embargo, los Knicks no bajaron los brazos y comenzaron a reaccionar antes del descanso. La energía defensiva aumentó considerablemente y el equipo encontró mejores opciones de tiro para reducir la diferencia. Poco a poco, los neoyorquinos recuperaron la confianza y lograron mantenerse a una distancia manejable de cara a la segunda mitad.

El tercer cuarto marcó un punto de inflexión en el compromiso. Nueva York elevó su puntaje para irse a lo que todo indicaba con cómoda ventaja al cierre; sin embargo, los Spurs nunca bajaron los brazos ante su gente.

Cuando parecía que los Knicks podrían cerrar el partido con relativa tranquilidad, los Spurs reaccionaron en el último periodo. Liderados por Victor Wembanyama, San Antonio volvió a meterse en la pelea y convirtió los minutos finales en un intercambio constante de canastas que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

No bastaron los 29 puntos de Wembanyama para San Antonio l AP

¿Quién fue el jugador con más puntos?

Wembanyama fue el hombre más productivo de la noche al terminar con 29 puntos; Sin embargo, pese a su extraordinaria actuación, el joven francés no pudo encontrar la jugada definitiva que le diera la victoria a los Spurs en los momentos de mayor presión.

El desenlace llegó con el marcador empatado 104-104 en los últimos instantes. Fue entonces cuando apareció Jalen Brunson para asumir la responsabilidad. El base de Nueva York convirtió el tiro libre que puso el 105-104 definitivo, desatando la euforia en las tribunas y dejando sin tiempo suficiente de reacción al conjunto visitante.

Aunque Brunson firmó la jugada decisiva, gran parte del mérito ofensivo correspondió a Mikal Bridges, quien tuvo una actuación sobresaliente al encestar cuatro de sus seis intentos de triple y convertirse en uno de los motores de la remontada.