Wembanyama y los Spurs vencen 111-103 al Thunder en el juego 7 y llegan a las Finales de la NBA

Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio comenzaron las finales de la Conferencia Oeste con una victoria en Oklahoma City y terminaron la serie de la misma manera.

Victor Wembanyama campeón con San Antonio | AP

Wembanyama anotó 22 puntos, Julian Champagnie consiguió 18 de sus 20 mediante triples y los Spurs vencieron la noche del sábado por 111-103 al Thunder de Oklahoma City, desafiando pronósticos muy adversos para ganar un Juego 7 como visitantes.

Este sentimiento, no puedo explicarlo”, dijo Wembanyama. “Es tan poderoso”.

Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox aportó 15. Dylan Harper sumó 12 y Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron con 11 cada uno para los Spurs, que se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

Spurs de San Antonio tras vencer a Thunder | AP

Recibirán a los Knicks de Nueva York en el Juego 1 la noche del miércoles.

De vuelta en octubre, sabíamos que teníamos una oportunidad de ser bastante buenos”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. Y si: los Spurs tienen una oportunidad de ser grandiosos. Grandiosos a nivel de campeonato.

Un momento enorme llegó a mitad del cuarto periodo, cuando Luke Kornet, de San Antonio, bloqueó en el aro a Isaiah Hartenstein, de Oklahoma City, negando una canasta en contraataque que habría acercado al Thunder a cuatro.

Final de conferencia Oeste de la NBA |AP

Se sintió como el último aliento del Thunder. Kornet jugó seis minutos, falló sus tres intentos de tiro y terminó con apenas dos puntos, pero el bloqueo fue un momento épico.

Shai Gilgeous-Alexander encabezó al Thunder con 35 puntos y nueve asistencias , pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un nuevo campeón. Cason Wallace anotó 17 puntos, mientras que Jared McCain y Alex Caruso aportaron 12 cada uno para el Thunder.

Después de cuatro partidos consecutivos que se decidieron en gran medida al llegar al cuarto periodo — el Thunder lideró el Juego 3 por 11, los Spurs lideraron el Juego 4 por 18, el Thunder lideró el Juego 5 por 10 y los Spurs lideraron el Juego 6 por 26, y esas ventajas se sostuvieron todas con relativa facilidad — este fue diferente, digno de un Juego 7.

Spurs de San Antonio campeón de la Conferencia Oeste | AP

Spurs 80- 77 Thunder era el marcador al entrar al cuarto, un duelo de ida y vuelta en el que los Spurs llegaron a liderar por hasta 14 en la primera mitad y luego por hasta 11 en el tercero, solo para ver al Thunder regresar con fuerza en ambas ocasiones.

Se despegaron otra vez en el cuarto, desafiando al Thunder a intentar remontar una vez más. Los campeones — mermados, con Jalen Williams fuera por una lesión en el tendón de la corva — simplemente ya no tenían nada.

San Antonio ganó ocho de los 12 enfrentamientos contra el Thunder esta temporada — y al final, el único duelo que realmente importaba.

Queremos cuatro más”, dijo Wembanyama. “No hemos terminado”.