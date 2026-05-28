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Basquetbol

Donald Trump invitado a ver las finales de los Knicks

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | AP
Associated Press (AP) 22:07 - 27 mayo 2026
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El presidente de Estados Unidos podría asistir a los últimos juegos del equipo de Nueva York

Donald Trump les comentó a los reporteros el miércoles que el propietario de los Knicks de Nueva York, James Dolan, lo ha invitado a las Finales de la NBA, cuando los Knicks, campeones de la Conferencia Este, reciban el próximo mes en el Madison Square Garden al Thunder de Oklahoma City o a los Spurs de San Antonio.

Donald Trump con su gabinete| AP

Nueva York, que llega con una racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs tras barrer a los Cavaliers de Cleveland en las finales de conferencia, tiene programado ser anfitrión del Juego 3 el 8 de junio y del Juego 4 el 10 de junio.

Trump, oriundo de Nueva York, señaló que inicialmente planeaba asistir al Juego 5 de las finales de conferencia en el MSG antes de que los Knicks liquidaran a los Cavaliers en cuatro partidos. El presidente calificó a Dolan como un “gran tipo” y se maravilló con la racha de Nueva York.

New York Knicks campeones de la Conferencia Este | AP

Caray, qué equipo”, expresó Trump. “Tienen algunos jugadores realmente grandiosos”.

Trump dijo que el regreso del club a las finales por primera vez desde 1999 es “genial de ver”.

Los Knicks han sufrido de verdad durante años”, comentó Trump entre risas. “Ahora les está yendo (bien)”.
Karl-Anthony Towns, jugador. de los Knicks | AP

Trump ha asistido con frecuencia a eventos deportivos destacados durante su etapa en la política. Ha presenciado el partido por el campeonato del College Football Playoff y asistió a un juego de la NFL en horario estelar entre los Steelers de Pittsburgh y los Jets de Nueva York apenas unos días antes de las elecciones de 2024.

Los Knicks tienen un historial de contar con celebridades de alto perfil sentadas a pie de cancha en el MSG, incluido el cineasta Spike Lee, quien en el pasado ha tenido enfrentamientos con Trump.

Knicks campeones tras barrer a los Cavaliers de Cleveland | AP
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