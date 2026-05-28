Escándalo en Selección: Separan a tres jugadores por presunto tiroteo

La concentración de la Selección de Costa Rica sufrió cambios de última hora luego de que tres futbolistas fueran desvinculados del grupo previo a los partidos amistosos programados para la fecha FIFA de junio. La decisión fue confirmada por la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), que emitió distintos comunicados oficiales para informar la salida de los jugadores.

El primer futbolista apartado de la convocatoria fue el mediocampista Alejandro Bran. A través de sus plataformas oficiales, la FCRF informó que el jugador dejaba de formar parte de la concentración al considerar que “no reúne las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.

“La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional. Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, señaló el organismo en su comunicado.

Alejandro Bran fue separado de la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

Horas después, la Federación confirmó también la salida de los delanteros Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes igualmente quedaron fuera de la concentración del combinado nacional.

En este segundo comunicado, la FCRF indicó que la decisión fue tomada por el cuerpo técnico y destacó la importancia de mantener los lineamientos internos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

“La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informa que el cuerpo técnico de la Selección Nacional ha tomado la decisión de dejar fuera de la actual concentración a los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal. La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales”, detalló la Federación.

Warren Madrigal, estuvo involucrado en supuesto tiroteo | MEXSPORT

Además, el organismo reiteró que la disciplina y el respeto a las normas forman parte de los principios que deben cumplir los futbolistas convocados para representar al país.

¿De qué son acusados?

De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación costarricenses, la salida de los tres jugadores estaría relacionada con una investigación derivada de un presunto incidente con detonaciones de arma de fuego ocurrido en vía pública.

Según los reportes, la Municipalidad de Montes de Oca confirmó haber recibido alertas por disparos alrededor de la 1:42 de la madrugada. Tras el aviso, autoridades localizaron casquillos de bala en la zona, situación que motivó el inicio de una investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).